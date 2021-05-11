“五一”期间，青藏铁路发送旅客39.1万人次

近日，记者从中国铁路青藏集团有限公司（以下简称“青藏集团”）获悉，4月29日至5月6日，青藏集团共计发送旅客39.1万人次，较2019年同期增加1.3万人次，发送高峰日为5月1日，发送人数66941人次，同比最高日增加2.75万人次，较2019年同期最高日增加0.17万人次。 “五一”期间，青藏集团管内客流主要为旅游、探亲、学生客流，其中直通客流以西安、北京、成都、杭州等中心城市为主，管内客流主要集中在格尔木、拉萨、门源方向。为进一步满足旅客运输需求，青藏集团公司密切监控客流变化，实行“一日一图”灵活调整运输方案，加开西宁至格尔木、拉萨，格尔木至芒崖，拉萨至日喀则临时旅客列车，共计开行临客57列，增加运能44926人。积极组织门源、西安北方向动车组重联运行，同时对客流流向较为集中的成都方向采取车辆加挂，全力提升运能运力。动车组共计重联58列，增加运能71108人，加挂车辆156辆，增加运能11862人。 另外，青藏集团以全面优化旅客乘车候车环境为抓手，抓好进站候车、乘降组织、站车供水、环境卫生、车厢温度等基本服务环节，大力实施电子客票，开展服务设备设施和动静态引导标识整治活动，并针对西…