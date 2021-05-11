大连，一座“海誓山盟”的城市_旅游_大连新闻网

今年“五一”假期，从沈阳来大连拍婚纱照的朱先生向媒体记者讲述了自己的经历：“在这里迷了路一点不用担心，热情的大连人会耐心地帮忙指出方向。那天在西安路地铁站问路，一位大连人看我们没听明白，就特意把我们领到目的地，太感动了……” 热心指路这件事，在大连已经平常到几乎天天都在发生，但这对于每一位得到温暖的异乡人，却都是不平常的欢喜。于是，大连人继续日复一日欢喜着这样的欢喜。 （四） 爱是责任，奉献。 2020年2月9日下午，记者采访大连4小时集结500将士驰援武汉背后的故事。其中大连医科大学附属一院的同志讲了这样一个情景：8日下午医院出征武汉的名单确定后，各科室第一时间通知大家要么赶紧回家，要么告诉家属，收拾好要带的东西。这期间，有一位护士长就像没听见一样，继续忙着手头的工作，既没回家准备，也没告诉家属准备。看大家疑惑的样子，护士长指了指办公室的门后——原来，她多少天前就早早打好了行 放在医院，为的是时刻准备、随时就能出发！ 2020年3月30日，大连第三批援鄂医疗队圆满完成任务后返连。在他们隔离期间，大连天健网制作了一期队员们自拍的视频，内容是谈谈自己解除隔离后最想做的事。其中一位叫刘永…