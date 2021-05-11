北京2021年5月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日， ASC20-21世界大学生超级计算机竞赛与亚马逊云服务(AWS)达成合作，AWS将为本届ASC超算大赛提供线上竞赛平台支持。

ASC20-21竞赛吸引到全球300多支高校队伍报名参赛，最终清华大学、中国科技大学、波兰华沙大学、澳大利亚蒙纳士大学等28支队伍成功入围总决赛。ASC20-21竞赛首次采用现场竞赛和线上竞赛结合的总决赛赛制：现场竞赛于5月8日-12日在位于深圳的南方科技大学举行，21支中国大陆高校队伍将展开激烈角逐；同期，7支中国大陆外高校队伍，将统一使用AWS提供的云计算平台进行竞赛比拼。所有队伍均需完成脉冲星搜索、人工智能英语考试、量子计算模拟、HPL和HPCG国际基准测试、神秘应用和超级团队赛等各项赛题。

ASC组委会成员、亚洲超算协会执行总监Vangel Bojaxhi表示：“ASC超算竞赛与AWS的合作是一次激动人心的创新。来自全球各地的青年天才们，将在全球最领先的公有云环境下，完成宇宙科学、人工智能、量子计算等极富挑战性的前沿科学赛题，并迸发令人赞叹的创新灵感，这会带来值得铭记的赛事体验。”

AWS相关负责人Ian Colle表示：“很高兴看到全球最大的公有云服务商与世界最大规模的大学生超算赛事之间，能够以一种令人振奋的方式实现结合。每天，数以百万计的用户在AWS上进行各种创新，如今这种创新体验将通过ASC竞赛传递给富有创造精神的大学生们，支持他们探索神秘未知的科学世界。我们相信，这是十分重要且值得期待的事情。”

ASC 世界大学生超级计算机竞赛是由中国发起组织，并得到亚洲及欧美相关专家和机构支持，旨在通过大赛平台推动各国及地区间超算青年人才交流和培养，提升超算应用水平和研发能力，发挥超算的科技驱动力，促进科技与产业创新。ASC超算大赛迄今已举行至第9届，吸引超过万名世界各国大学生参赛，是全球最大规模的超算竞赛。ASC20-21由亚洲超算协会、南方科技大学和浪潮集团联合举办。

ASC20-21世界超算大赛与AWS达成合作 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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