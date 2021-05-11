瑞士尼翁2021年5月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 作为2020欧洲杯(UEFA EURO 2020)的全球合作伙伴，海信推出#UpgradeYourHome活动，鼓励消费者在这个夏天加入家电升级的阵营。

海信聘请德怀恩-韦德(Dwyane Wade)担任今年#UpgradeYourHome活动的全球大使，鼓励体育迷和消费者赢取奖金升级自己的家用电器。韦德更联手马尔科-马特拉齐(Marco Materazzi)和卢卡斯-波多尔斯基(Lukas Podolski)等欧洲足球名将，在接下来的足球赛季中将#UpgradeYourHome的家电消费升级热潮传递到欧洲。

#UpgradeYourHome活动于5月6日正式启动，在7月11日前购买海信旗下产品的消费者将获邀在global.hisense.com活动网页上完成注册报名，即有机会赢取10000欧元大奖。为了配合“Upgrade（升级）”这一主题，本次活动希望能给消费者提供升级家用电器的机会，为即将到来的夏季做好准备，同时也希望能以引人注目的方式与欧洲杯观众形成独特的互动联系。

除了#UpgradeYourHome活动之外，海信还推出了几款明星产品，让体育迷们为在家观看2020欧洲杯做好准备。

海信联手活动大使德怀恩-韦德和足球名将共同启动2020欧洲杯活动 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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