上海2021年5月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 为进一步普及广大消费者金融知识，提高消费者风险防范和维权意识，切实维护消费者的合法权益，中银消费金融借助“3.15国际消费者权益日”契机，积极开展2021年度“3·15”消费者权益保护教育宣传周活动。

中银消费金融关注老年人、年轻人等重点人群，以“权利•责任•风险”为主题，注重从信息披露、案例分析等多方面入手，形象生动地开展风险提示教育，来增强消费者金融决策力、风险防范意识和获得感。

线下线上多举措并举开展消保工作

全国各区域中心发挥线下业务受理点贴近消费者的教育宣传阵地作用，开展亲民、接地气的活动，通过业务受理点金融知识讲解、进社区、进办公楼宣讲等形式宣传了消费者金融知识，普及了消费者权益保护意识。

此外，中银消费金融通过网络媒体、官网、官微、APP等多种渠道开展金融知识普及、以案说险等消费者权益保护宣传。活动期间，中银消费金融发布线上线下各类宣传资料数量1.99余万份，网络媒体宣传总次数为164次，活动触及消费者人次47.56万人次。据媒体大数据统计，平均潜在受众约3709.9万人。

聚焦老人年和青少年金融知识普及

中银消费金融本次活动聚焦“一老一少”，带动中间人群。尤其注意增加对老年人权益的保护内容，提高老年人防骗意识和自我保护能力。组织区域中心的员工到业务受理点附近社区、老年人聚集地公园、老年活动中心、养老院进行现场宣传，聚焦老年消费者容易涉及的“个人信息保护、电信诈骗、理财诈骗、养生骗局”等方面知识，进行现场提问、答疑、互动，帮助老年人不断增强防护意识和安全意识。

同时，中银消费金融关注青少年、在校学生等年轻消费群体，引导消费者形成理性消费观念，开展组织了个人征信、诚信借贷、年轻消费人群信贷倾斜政策等相关金融产品和服务教育宣传工作。重点面向年轻人倡导理性消费，树立正确的借贷意识，珍惜个人征信，不过度依赖借贷消费。

未来，中银消费金融将持续贯彻消费者权益保护长效机制，不断提升产品和服务品质，让普惠金融真正惠及每一位金融消费者，让消费者在便捷、安全、放心的消费环境中提高幸福感和获得感。

保护金融消费者权益，中银消费金融积极行动 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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