长亮科技：新一代银行智慧营销中台是如何发挥作用的？

深圳2021年5月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 跨部门数据不互通

标签体系不清晰、标签功能分散

渠道协同不完善

数据指标开发周期长、反应慢、应用面窄

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这是摆在各大银行面前的数字化营销难题，会直接导致银行营销周期长、引流成本高、转化率低，甚至会因市场需求把握不准导致客户流失。加之传统面向管理人员和部分业务人员的数据支撑方式已不再能满足银行业务发展的需求，因此各大银行纷纷开始寻求快速应对市场变化的方法。

建立一个具备数据共享、数据复用能力的平台，以数据驱动营销业务发展，成为银行数字化营销的不二选择，在此背景下营销中台应运而生，但随着技术和业务的双重驱动，如今的大数据营销中台已进入新的生命周期，长亮科技认为新一代智慧营销中台应该从三大目标出发：

提升营销效能 ：内置营销场景，一键发布活动，节约运营时间，策略迭代优化，降低营销成本

：内置营销场景，一键发布活动，节约运营时间，策略迭代优化，降低营销成本 优化客户体验 ：基于场景应用的客户标签建设，有效洞察客户，触点优化，提升客户接触体验

：基于场景应用的客户标签建设，有效洞察客户，触点优化，提升客户接触体验 量化营销效果：连接数据孤岛，实现全渠道营销效果监测

新一代智慧营销中台业务支撑能力更强

长亮科技新一代智慧营销中台通过引入flink实时计算模块，从交易客户筛选、名单返回到渠道分发，全流程实时处理，实现了从以往的T+1营销升级为T+0实时营销。目前已在招商银行、平安银行、建设银行、宁波银行、郑州银行、贵阳银行、长沙银行、徽商银行、江南农商行、青岛农商行等多家银行落地实施。

平台依托大数据技术，搭建灵活可扩展的系统架构，实现营销全流程管理，可全周期支撑、管理、监督银行营销活动，并凭借营销场景化封装能力，在各封装场景中为银行提供全套可视化配置模板，实现灵活操作、一键部署的个性化需求，让营销活动管理流程化、统一化，实现客户全生命周期管理。

帮助银行真正实现以数据驱动的精准营销模式，从“千人一面”向“千人千面”转变，从“割裂式营销”向“全渠道营销”转变，实现从事前客户洞察进行方案策划和客群筛选—>事中运营方案配置执行—>事后营销效果评估—>持续数据追踪的全链路营销，充分提高金融营销服务效率，降低引流成本，提升客户转化率。

让银行的营销活动变得更简单

对银行来说，新一代智慧营销中台是如何发挥作用的呢？

1. 多种标签衍生方式，快速发掘和识别高价值客户

新一代智慧营销中台支持多种标签衍生方式，并对无效标签下架处理，常用的高频标签沉淀下来作为精品标签，直接在平台内复用，避免重复配置。

使用场景

某银行缺少标签系统，c端客户大额资金动账类信息无法及时传递到前台，银行客户经理很难掌握关键营销机会，导致该行资金流失严重，80% c端零售客户最终成为低价值客户。而通过新一代智慧营销中台建立“有房一族”“有车一族”“有娃一族”“出国消费”“高档小区”“高端商场”等标签，构建360用户画像，可快速发掘和识别出高价值潜力c端客户。



使用场景

2. 通过多波次客筛，提升关键指标和运营效率

新一代智慧营销中台可根据银行营销活动具体业务需求，对活动对象最多10次的多波次多分组设计，通过客户标签筛选受众，实现目标人群的精细划分，提升关键指标和运营效率。

使用场景

在对实时进账客户推送加息券大礼包场景中，系统通过c端客户标签多波次筛选出受众，推送不同的产品，若c端客户5小时内未领取，系统还会自动推送消息提醒，提升银行运营效率。



使用场景

3. 活动、渠道、权益、模板配置一体化，快捷完成营销任务

新一代智慧营销中台支持包括短信、外呼、APP、微信公众号等多渠道对接，通过设置栏位、推荐策略和产品策略来实现渠道千人千面的个性化配置，在对接方式上，支持主动推送和API被动查询，同时平台封装的多个场景提供全套配置模板，满足业务部门一键部署的个性化需求，助力银行业务部门快捷完成营销任务。

使用场景

系统可根据客户群不同，个性化配置营销活动，对于投资金额不多的小白客群，将推送稳健、固收类产品组合成产品包，而对于游戏爱好者客群，则会推送专属的游戏信用卡以及装备权益。



使用场景

4. 实时响应客户需求

新一代智慧营销中台各功能模块点击发布后可实时返回配置结果，业务人员可在一个界面中完成营销活动的所有配置，通过营销模型和推荐模型，将符合资格的用户实时纳入活动客户群，对参与活动的达标用户进行实时奖励，更快响应客户需求。

使用场景

c端用户通过手机银行APP或网上银行做贷款计算器的时候，系统可秒级推送贷款类产品，如完成任务，则会立即获得相应的奖励。



使用场景

5. 可扩展的数据结构，最大化发挥数据价值

新一代智慧营销中台的数据结构具有高度的灵活性和扩展性，架构可扩容，轻松应对千万级甚至亿级数据量，平台具备开放接口，既可以接受来自外部的原始数据，又可以把加工过的画像数据输出到外部系统，还可以灵活的将客群包和其他系统进行数据交换，满足银行最大化挖掘数据价值的需求。

长亮科技智慧营销中台可为客户提供真正场景化、个性化、多元化的金融服务，使银行能够精准把握顾客需求、及时响应市场变化、提高服务效率，在银行业数字化营销转型中占据先发优势。

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长亮科技：新一代银行智慧营销中台是如何发挥作用的？ – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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