​什么是钙钛矿型太阳能光伏电池？

光伏 是新能源一个主要的领域，尤其以分布式 光伏发电 前景最为诱人。先不说太阳能发电清洁、潜力巨大，单单是我国3亿个家庭有独立住房、几万所学校、旅馆、酒店的屋顶和外立面，几十亿平方米的工业厂房及仓储屋顶，如果都进行分布式光伏发电改造的话，可以想象为中国能源结构优化作出多大贡献。同时，光伏产业也是技术壁垒、资金壁垒都很高的产业，随着行业的不断发展，随着光伏的产业化程度提高以及广阔应用前景，具备着数十倍甚至上百倍的市场空间，在巨大的前景及目前大量产业化应用的情况下，光伏技术飞速发展。 钙钛矿技术已成为全世界最受瞩目的新兴光伏技术，业界期待钙钛矿技术在进一步提高光电转化效率的同时，能够大幅度降低光伏组件的制造成本，钙钛矿光伏组件的成熟应用可以实现光伏平价上网，在电力生产方面将引起一场革命。今年2月份，协鑫纳米发布了其在钙钛矿光伏组件技术方面的突破性进展，已经率先建成10MW级别大面积钙钛矿组件中试生产线，完成了相关材料合成及制造工艺的开发，并已开始100MW量产生产线的建设工作，计划于2020年实现钙钛矿光伏组件的商业化生产。目前全球范围内多家公司都不约而同提速了钙钛矿电池商业化量产的步伐。…