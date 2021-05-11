上海2021年5月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 5月11日，普洛斯成功完成8.5亿美元的绿色次级永续债券定价发行，交易规模创历史纪录。该次发行是规则S项下发行，债券五年内不可赎回，息票利率为4.50%。投资人认购踊跃，为5亿美元目标规模的6倍多，普洛斯最终决定扩大发行，交易规模达到8.5亿美元。

该交易是普洛斯在五年后重返美元债券国际公开发行市场，也是亚太地区企业发行的首笔美元绿色次级永续债券，为此类债券迄今最大发行规模。

此次绿色永续债券融资将按照普洛斯的绿色融资框架，为相应的环保可持续发展项目提供再融资。普洛斯的绿色融资框架也获得了领先的ESG研究机构Sustainalytics的评估支持意见。

普洛斯全球资金运营负责人Edwin Tey表示：“我们很高兴看到，对于普洛斯第一支绿色永续债券，投资人信心高涨，市场反响热烈。普洛斯把可持续发展作为业务发展的核心原则，这些绿色融资就是最好的体现。”

在信用评级时，标普（到第五年止）、惠誉与穆迪都将该绿色永续债作为50%股权进行测算。该绿色永续债券五年之内不可赎回，从第十年开始加息25个基本点，从第25年开始加息75个基本点。

此次发行后，普洛斯及其战略合作伙伴通过可持续发展表现挂钩贷款以及绿色债券在全球范围内融资逾20亿美元。其中，GLP J-REIT (TSE: 3281)是首家面向个人投资者发行绿色债券的物流J-REIT，并且还发行了20年期的可持续发展债券，是J-REIT市场上期限最长的可持续发展债券。

普洛斯完成全球最大规模美元绿色永续债券发行，融资8.5亿美元 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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