Partners Capital扩大OCIO

Suzanne Streeter和Alex Band将接替Colin Pan担任Global OCIO Firm的首批联合首席投资官

伦敦和波士顿2021年5月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球领先的外包投资办事处Partners Capital宣布，Suzanne Streeter和Alex Band将从7月1日起接替Colin Pan担任公司的全球联合首席投资官。



Suzanne Streeter, Alex Band

担任全球联合首席投资官的Streeter和Band是该公司的合伙人，之前分别是私募股权和上市股票的资产类别负责人。公司将很快宣布他们的继任者。Streeter和Band将加入董事长Stan Miranda、全球宏观和战术资产配置主管Kamran Moghadam以及首席执行官Arjun Raghavan的行列并坐镇首席信息官办公室，监管公司的总体投资战略和政策。

Steeter和Band将与Pan密切合作，以确保顺利、成功地交接工作。Pan之前已通知董事会，他将于8月份辞职进行创业。

Raghavan表示：“我们的首席信息官办公室一直是Partners Capital投资战略和监督的关键单位，它的发展对于为我们不断增长的全球客户群提供服务至关重要。经过严格评估内部和部分外部候选人后，我们集团和董事会成员认为，Suzanne和Alex的综合经验和技能非常适合未来对首席信息官职位的要求。我们坚信，他们团结协作，能够提供我们所必须的卓越投资判断、深厚的资产类别知识和团队领导能力，以继续为客户提升强劲的业绩水平。”

Steeter于2015年加入Partners Capital。在此之前，她担任私募股权和房地产主管，领导负责挑选资产管理公司和关系管理的全球研究团队。在担任资产类别负责人期间，她大幅深化了公司的私募市场能力，包括推动共同投资、风险资本和新兴资产管理公司的发展。她在加入Partners Capital之前供职于MassMutual的投资管理部门Babson Capital Management，领导北美、欧洲和拉丁美洲的私募股权投资。更早之前，她曾在耶鲁投资办公室的私募股权团队任职5年，在Morgan Stanley and Berkshire Capital的投资银行任职10年，负责金融机构和资产管理公司业务。Streeter拥有圣十字学院文学学士学位，并拥有耶鲁管理学院工商管理硕士学位。

Band于2013年加入Partners Capital，此前担任公共股票业务主管，负责仅做多和多空战略及资产管理公司关系。他负责公共股票计划的多项创新，包括在生命科学等主题领域推动行业专家发展，扩大公司的公共市场共同投资策略，并在长线持有股票战略上扭转了业绩。在加入Partners Capital之前，他曾担任全球私募股权集团Bain Capital副总裁，负责监管投资尽职调查、交易执行和投资组合管理。更早之前，Band曾担任Bain & Company的高级助理顾问。他拥有哈佛学院生物化学科学学士学位，并拥有哈佛商学院工商管理硕士学位。

Streeter表示：“自6年多前加入Partners Capital以来，我一直对公司众多顶级人才和严谨的投资方式印象深刻。我很荣幸能与Alex共同领导首席信息官办公室，作为合伙人，Alex以其严谨的思维和无与伦比的全球投资专业知识很好地体现出了公司精神。"

“我很高兴能够和Suzanne一起工作，她是我非常尊重和敬佩的合伙人，拥有对全球私募市场的深厚知识和经验，”Band表示。“我们很高兴能作为共同首席信息官共同努力，继续推进我们的投资计划，并为客户提升卓越的绩效水平。”

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