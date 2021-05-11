北京2021年5月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 耀世星辉（或“公司”）（NASDAQ: GSMG）发布2021年第一季度经营数据。

2021年第一季度运营数据

截至2021年3月31日，悦享视频APP下载量突破1.92亿，同比增长91.6%。

悦享视频DAU达710万，同比增长73.2%。

悦享商城SKU达36,887，同比增长284.2%。

悦享商城GMV突破4.32亿人民币，同比增长963.2%。

此外，公司宣布全面达成2019年9月6日签署的股份交换协议（简称“协议”）项下对于2019财年和2020财年的财务业绩目标，此协议于2019年11月1日补充，并于2020年12月29日修订。

耀世星辉CEO张兵谈到：“第一季度的经营业绩增长显著，得益于公司健康的经营现状，以及把握市场机遇转型线上的成功。2019和2020年我们均达成业绩目标，今年也会努力实现更高的业绩，线上板块去年营收占比67.5%，今年预计仍有提高。而悦享商城的拆分，则标示着公司坚定新文娱内容电商的定位，坚持以优质内容为核心，驱动线上消费的战略布局。面对未来，我们将持续发展科技和技术应用，保持优质内容的输出和平台的发展，在内容电商行业中占据一席之地。”

关于耀世星辉

耀世星辉专注于优质生活领域，持续将内容、科技、时尚、社交、娱乐、线上新零售等融于移动互联网新文娱产业中，已成长为以聚合优质生活内容赋能新消费的中国新文娱创新企业，是美国纳斯达克（NASDAQ:GSMG）上市公司。

耀世星辉以“内容+平台+电商+应用+技术+产业”为一体，拥有悦享视频APP、悦享商城、微信小程序、悦系列节目集群、网络综艺、网络电视剧、短视频IP矩阵、互动直播、在线游戏、社交电商、悦享会员付费体系、创新平台技术产品及数字经济新文娱产业园等在内的业务生态体系。

耀世星辉将以“悦享+”为核心产业生态布局，在完成自身业务、品牌、战略全面升级的同时，正在实现向全球范围的产业化拓展。

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耀世星辉全面达成2019、2020年业绩目标并发布2021年第一季度经营数据 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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