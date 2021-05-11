– 共同构建面向全球市场的API管理和微服务解决方案

印度孟买2021年5月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球技术咨询和数字解决方案公司Larsen & Toubro Infotech（孟买证券交易所代码：540005）（印度国家证券交易所代码：LTI）被WSO2评为2020年亚太地区和澳新地区年度最佳合作伙伴（Partner of the Year 2020, APAC & ANZ）。LTI凭借快速建立WSO2的专业知识和提供基于WSO2的开源API管理和企业集成平台解决方案而获得这一认可。

LTI凭借其端到端实施、迁移和AMS服务、“完美契合”产品评估和评价服务、全球业务覆盖、极具竞争力的创新联合商业模式以及深厚的客户关系，在WSO2的合作伙伴中处于独特地位。

作为众多WSO2客户的首选技术、研发（R&D）和实施合作伙伴，LTI还成功地提供了具有针对性和高度定制的解决方案，以适应客户复杂的技术条件。

LTI首席运营官Nachiket Deshpande表示：“微服务和开源集成使全球企业能够拥有现代化的架构，能够发展并适应不断变化的商业格局。我们与WSO2的合作使我们能够为客户创建一个创新且极具竞争力的商业模式。我们将继续投资于这一专业知识，利用我们的经验，在全球范围内进行扩张。”

LTI为基于WSO2的API管理和企业集成平台的客户提供从单体到微服务的集成架构。LTI是全球系统集成（GSI）合作伙伴，是最高水平的合作伙伴，也是唯一一家同时担任技术研发合作伙伴的GSI合作伙伴。

WSO2首席营收官Devaka Randeniya表示：“我们很高兴能够评选LTI为我们2020年度亚太地区和澳新地区年度最佳合作伙伴，LTI在该地区拥有卓越的表现。 LTI是一家战略合作伙伴，采用我们行业领先的API管理和集成技术，为客户提供创新解决方案，实现业务敏捷性和高投资回报。我们期待着加强与LTI的合作关系，以加速在该地区和全球采用LTI技术。”

LTI采用API优先型和去中心化整合方法，结合WSO2产品实施现代化服务。公司开发了智能集成助理（SIA）——一个提供企业对企业（E2E）集成服务的平台，WSO2在整个架构中发挥着关键作用。LTI和WSO2将继续为寻求利用真正“API化”的全球现有客户和潜在客户提供创新和独特的商业模型。

关于 LTI ：

LTI（印度国家证券交易所代码：LTI）是一家全球性的技术咨询和数字解决方案公司，帮助400多个客户在一个日渐融合的世界中取得成功。我们在31个国家/地区开展业务，通过LTI的Mosaic平台，为客户在移动通信、社交、分析、物联网和云旅程方面提供支持，加速客户的数字化转型。公司成立于1997年，是Larsen & Toubro Limited旗下的子公司，其独特传统为我们提供了无可匹敌的现实世界专业知识，以解决所有行业企业面临的最复杂的挑战。我们每天有超过35000名员工组成的团队为客户提供支持，使其能够提高业务和技术运营的效率，并为客户、员工和股东提供价值。请在@LTI_Global上关注我们

关于 WSO2 ：

WSO2成立于2005年，为可组合企业提供支持。我们的开源、API优先型和去中心化方法可帮助开发人员和架构师提高效率，快速构建数字产品以满足需求。我们因广泛的集成平台、开源方法和数字化转型方法而得到客户的选择。公司用于开发、重用、运行和管理集成的混合平台可通过在本地或云端运行的开源软件防止锁定。WSO2在澳大利亚、巴西、德国、斯里兰卡、英国和美国设有办事处，在全球拥有600多名工程师、顾问和专业人员。如今，数百个领先品牌和数千个全球项目每年使用WSO2集成技术进行18.2万亿宗交易。了解更多信息，请访问https://wso2.com。在LinkedIn和Twitter上关注WSO2.

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LTI被评为WSO2 2020年最佳合作伙伴 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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