提名截止时间：2021年7月31日

韩国首尔2021年5月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 鲜鹤平和赏旨在表彰为子孙后代的和平和幸福做出重要贡献的杰出个人或组织。该奖项着重评估三个核心领域：可持续人类发展、冲突解决和生态保护。获奖者由一个国际委员会每两年评选一次，并获得100万美元奖金。



The Sunhak Peace Prize

鲜鹤平和赏由韩鹤子(Hak Ja Han Moon)博士创办，旨在将她已故丈夫文鲜明 (Sun Myung Moon)博士的传统和愿景延续下去。文鲜明创办了世界和平统一家庭联合会，毕生致力于促进世界和平。第5届颁奖典礼将于2022年举行。

提名评选标准：

为可持续发展、冲突解决或生态保护领域做出贡献的个人或组织

为了和平而积极为不同国家、种族、宗教和文化的人们改善生活的个人或组织

鲜鹤平和赏委员会将于2021年12月决定最终的鲜鹤平和赏获奖者，并在不久后公布获奖名单。颁奖典礼将于2022年4月在韩国举行。提名表可从官方网站 (http://sunhakpeaceprize.org/)下载。

2015年的首届鲜鹤平和赏被授予努力提高人们对气候变化和海平面上升意识的基里巴斯前总统艾诺特-汤(Anote Tong)先生和通过发展水产养殖方法提高渔业生产力的 Modadugu Vijay Gupta博士。

2017年的第二届鲜鹤平和赏重点关注全球难民危机，被授予意大利外科医生Gino Strada博士和教育家Sakina Yacoobi博士。

2019年的第三届鲜鹤平和赏重点关注非洲的和平与发展。获奖者为非洲开发银行总裁阿金武米-阿德希纳(Akinwumi Adesina)博士和沙漠之花基金会(Desert Flower Foundation)创始人华莉丝-迪里(Waris Dirie)。

2020年鲜鹤平和赏颁发给塞内加尔总统马基-萨勒(Macky Sall)和宗教和平组织国际荣誉主席穆尼布-尤南(Munib A. Younan)主教。此外，为了纪念文鲜明博士诞辰100周年，特别创始人奖颁发给前联合国秘书长潘基文(Ban Ki-moon)。

鲜鹤平和赏委员会正接受第5届鲜鹤平和赏提名 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com