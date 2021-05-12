上海2021年5月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 《2020-2021中国商旅管理市场白皮书》（以下简称“白皮书”）将于5月19日正式发布。作为商旅行业发展风向标，该系列白皮书迄今为止已连续发布6年，每年通过精准地呈现中国商旅市场发展现状，深受媒体及上下游企业关注及认可。

此次白皮书发布采用线上直播的形式，携程商旅特别邀约行业大咖现身5月19日飞书直播间，依托商务出行、酒店、航空等行业大数据，通过头脑风暴及思想碰撞，共同探寻行业发展确定性。

全球商旅支出下降51.5%，差旅需求转向内循环

2020年国内出行市场率先复苏，备受全球瞩目。那么，中国商旅市场2020年全年表现如何？差旅需求转向内循环之后，中国市场复苏趋势如何？疫情黑天鹅冲击之余，数字化驱动使得哪些行业意外迎来高速发展？十四五开局之年商旅新机遇又在何处？

依据白皮书调研显示，受新冠肺炎疫情全球大流行、全球人口老龄化，地缘冲突等复杂形式影响，2020年世界经济陷入大萧条以来最严重衰退，全年全球商务旅行支出下降幅度达51.5%，中国的商旅市场支出规模下降38%。

此次白皮书由携程商旅携手国内领先调研和媒介研究机构CTR、国内权威民航旅客服务测评机构CAPSE、知行晓政、商旅活动专家等专业组织共同策划研究。汇集9000余名企业差旅负责人、20000余名高频商务出行人士的观点意见，白皮书真实呈现2020年国内商旅市场的不平凡发展态势，在充满不确定性的十四五开局之年揭秘未来发展确定性，用数据为上述疑惑带来解答。

行业大咖共探趋势，把握历史机遇

在世界经济复苏不稳定不平衡性凸显之下，引领行业共同探索未来发展的新机遇，携程商旅特别策划《2020-2021中国商旅管理市场白皮书》线上发布会，携手合作伙伴进行全景解读，纵览疫情影响下的全球及国内差旅市场，回顾商务差旅不平凡的发展过往，携手共创，在不确定性中寻找确定性。



白皮书线上发布会出席嘉宾

5月19日，携程集团高级副总裁兼携程商旅董事长方继勤先生将再次现身白皮书发布会线上直播间，结合自身在商旅行业多年从业经验深挖未来内循环格局，阐述在不确定性加剧之下，如何放眼双循环趋势，把握历史机遇。

此外，携程商旅平台负责人赵祥翔先生将带领观众进行《2020-2021商旅管理市场白皮书》精华解读，从下沉市场、资源整合、数字化转型等众多热议话题剖析商旅趋势。同时，CAPSE总经理王智勇先生、丽呈集团营销部副总裁杨捷夫先生也将共聚直播间，分别从大数据分析民航出行趋势、疫情常态化后酒店业复苏态势进行行业发展分享。

干货分享后，发布会还特别增设了提问环节，以方便为差旅及财务负责人、商务出行行业从业者答疑解惑。

挑战与机遇同在之下，中国商旅市场也面临着更多争议：远程会议是否能取代面对面的商务出行行为？疫情的冲击让企业差旅意识到哪些支持更重要？企业数字化转型又将为差旅行业带来哪些需求？更多不确定性之下的商旅疑惑，敬请关注5月19日《2020-2021中国商旅管理市场白皮书》线上发布会。

发布会预报名官网链接：https://ct.ctrip.com/platformapp/marketing/cr/whitePaper2021?ctm_ref=shanglv_other_743

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定档519 — 携程商旅将发布行业白皮书，从不确定性中寻找确定性 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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