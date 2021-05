新西兰总理:考虑今年晚些时候率贸易代表团访问中国 2021-05-13 17:00:18 每日经济新闻 据路透社报道, 新西兰 总理阿德恩当地时间13日表示,政府将探索与更多国家的“ 旅行 泡泡”(免隔离旅行通道)。她还透露,考虑今年晚些时候率领贸易代表团出访包括中国等在内的国家和地区,与后疫情时代的世界重新建立联系。(环球网) 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and videos if