板块异动丨国内旅游市场迎来快速回暖 旅游板块再度拉升国内游机票出境游长线游旅游_手机网易网

板块异动丨国内旅游市场迎来快速回暖 旅游板块再度拉升 2021-05-13 13:22:05 智通财经网 智通财经APP获悉，5月13日，受国内 旅游 市场迎来快速回暖消息影响，A股旅游板块异动拉升，截至发稿，国旅联合（600358.SH）、*ST腾邦（300178.SZ）、岭南控股（000524.SZ）、首旅酒店（600258.SH）、凯撒旅业（000796.SZ）、九华旅游（603199.SH）、西藏旅游（600749.SH）、桂林旅游（000978.SZ）等股拉升上涨。 据去哪儿数据显示，今年五一 机票 、酒店预订量都创近年五一假期新高，机票预订量较2019年增长超3成，酒店预订量较2019年增长超4成，五月一日起飞的机票、入住的酒店的预订量更是打破平台历史记录。 中航证券研报指：今年春季以来，国内疫情得到有效控制，国民外出需求积压已久，叠加海外出游受限，国内旅游市场迎来快速回暖。五一之后，即将到来的端午假期有望再次迎来旅游小高峰，进一步带动餐饮、住宿等行业收入的提高。 疫情之后，被压抑许久的 长线游 需求旺盛， 国内游 代替 出境游 ，一线城市的恢复势头强劲。 特别声明：以上内…