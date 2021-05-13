《剑灵》5月版本今日上线万林峡谷“旅游”指南出炉_ _ 游民星空 GamerSky.com

初夏清风徐徐，一起踏上全新的梦幻旅程吧！人气网游 《剑灵》 今日（5月13日）如期迎来重磅更新，5月版本正式上线。全新野外地区万林峡谷开放，绿野仙踪等你来探秘；灵魂竞技场2期开启，再次迎战赤霸王，是否有信心取得最后的胜利？还有诸多新内容、时装以及儿童节活动同步推出，精彩了这一夏！ 《剑灵》5月版本今日上线 万林峡谷“旅游”指南 四大区域景色各异 《剑灵》5月版本中，新增地图“龟裂之地”，并同步开放了龟裂之地部分区域，其中就包括了倍受期待的全新野外地图万林峡谷。在万林峡谷区域内，玩家将可以使用自动战斗功能，并且在开启自动战斗时还会自动拾取掉落物品，武器耐久度也不会被消耗。不过在该地图上，玩家相互间也无法使用PK功能。 刃刺草场 万林峡谷可分为四大区域，根据区域内怪物的挑战难度来划分的话，从高到低分别是刃刺草场、锋刃草场、寒风荒野、棘风荒野。不同区域内也又拥有着不一样的独特景色，比如刃刺草场是一派薄暮之景，郁郁葱葱的密林当中，万木峥嵘，松涛阵阵，古藤蟠缠，其间还有高山流水，自然风光优美。 锋刃草场 锋刃草场的景色与刃刺草场有些相似，不过开阔的视野令整个景色也更为大气一些，俨然是盛夏之景！千…