拉鲁湿地美如画 群众乐开颜

拉鲁湿地，藏语为“当惹钦波”，意为一大片芦苇荡。这个总面积超过12平方公里的国家级自然保护区，九成以上面积被沼泽草甸植被覆盖，是国内最大的城市湿地。 人们都说，拉鲁湿地就是拉萨的“肺”。拉鲁湿地在调节拉萨湿度和气温方面发挥着重要作用，多年来，拉萨市委、市政府一直对拉鲁湿地实行重点保护、封闭管理。 良好的生态环境是最普惠的民生福祉。2020年，拉萨人民收到了一份厚重的“民生大礼”：每年4月至10月中旬，拉鲁湿地对外开放，周二至周日免费入内参观，让拉萨人民尽享家门口的好生态。今年，拉鲁湿地开放时间为4月1日至11月1日，广大市民可在每周二至周日的8：30—21：30免费入内参观。 走进拉鲁湿地，无论是漫步林荫还是迎风而行，亦或是游栈道、观水景，市民和游客都可以与大自然亲密接触，尽情感受生态之美，让身心得到最大程度的放松。 一直以来，为切实做好拉鲁湿地保护和生态修复工作，拉萨市积极实施以湿地保护区扩展及核心区搬迁、湿地生态系统恢复、保护区防护林绿化、巡护步道、补水系统改造和湿地调查监测系统工程等为主要内容的三期保护工程项目。同时，通过开展环境综合整治、实施三渠一河截污工程、拆除违规建筑、制定…