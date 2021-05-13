靖洋集团公布2021年第一季业绩

业务总收益上升约7.14%至新台币约413.74百万元

成功获取更多国际订单 新加坡、韩国及日本业务的收益激增1倍

香港2021年5月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ —

第一季业绩亮点

业务总收益上升约7.14%至约新台币413.74百万元

本公司拥有人应占期间全面收益总额约新台币30.76百万元

半导体制造设备及零件买卖的收益上升约22.37%至约新台币125.75百万元

新加坡、韩国及日本业务收入较去年同期激增约101.61%至约新台币70.27百万元

每股基本盈利为新台币3.12仙

靖洋集团控股有限公司（“靖洋集团”或“集团”，股份代号：8257.HK）宣布截至2021年3月31日止三个月（“期内”）之第一季业绩。期内，集团录得总收益约新台币413.74百万元，较去年同期上升约7.14%。本公司拥有人应占期间全面收益总额约新台币30.76百万元。每股基本盈利为新台币3.12仙。

期内，统包解决方案的收益约新台币287.99百万元，占集团总收益约69.61%，仍为集团的主要收益来源。半导体制造设备及零件买卖的收益约新台币125.75百万元，较去年同期上升约22.37%，占集团总收益约30.39%。回顾期内，台湾本地的业务收入占集团总收入约58.49%；集团积极开拓及巩固与现有国际客户的良好及紧密合作关系，继而带动集团来自新加坡、韩国及日本业务的收入，该收入较去年同期激增约101.61%，占集团总收益约16.98%。

受惠于需求端对于半导体产业实质的上扬，全球半导体市场正进入一个高速成长期，展望未来几年5G和高效能运算（HPC）的产业大趋势，将驱动对半导体的强劲需求。与此同时，全球主要半导体供应国意识到本身拥有完整供应链的重要性。半导体已晋身为战略型物资。美国、中国内地、欧盟、日本、韩国与台湾纷纷推出半导体扶植政策，大举投资半导体产业领域。本集团将密切注视市场环境的变化，采取积极及主动的应变策略，审慎及迅速应对市场转变。

靖洋集团主席兼行政总裁杨名翔先生总结：“新冠肺炎疫情趋缓、疫苗开发及接种安排亦续有进展，全球经济逐渐步上复苏轨道，半导体技术在每个行业复苏过程中相当关键。展望后疫情时代，伴随着数位转型、减碳、智慧城市、后5G 所产生的技术革新将持续。大容量化、高速化、高可靠性、低耗电力是必要的，半导体技术的研发及提升尤为关键。管理层将加强集团创新研发实力，开拓新商机，以进一步扩大市占率，创造长期的股东价值。”

关于靖洋集 团 控股有限公司 （ 股份代号： 8257.HK ）

靖洋集团控股有限公司为一间总部位于台湾的二手半导体制造设备及零件的统包解决方案供应商及出口商。集团自于2009年开始业务以来，主要为客户提供二手半导体制造设备及零件的统包解决方案，按客户需要改造及/或升级其生产系统的半导体设备，亦从事半导体制造设备及其零件买卖。集团所提供的半导体制造设备及零件包括热炉管、显影装置等，用于半导体的前端制造过程、晶圆加工，如沉积、光阻涂布及显影，更可广泛应用于手机、游戏机、DVD 播放机，以及车用感应器等数码电子产品。

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