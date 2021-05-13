“旅游+会展”持续融通发力 “江苏澳门周”启动-新华网

5月13日，澳门特别行政区政府旅游局与澳门贸易投资促进局携同相关澳门业界在江苏省省会南京举办“苏澳旅游及会展推介会”，积极介绍澳门旅游业及会展业的优势，让两地业者交流洽商，并宣传澳门健康安全宜游的城市形象。 澳门特区政府旅游局局长文绮华、澳门贸易投资促进局主席刘伟明、南京市人民政府港澳事务办公室副主任孙曼、南京市文化和旅游局副局长夏军、中国国际贸易促进委员会南京市分会一级调研员韦世斌，以及约120位苏澳旅游和会展业者等出席推介会。 文绮华在致辞时表示，期望通过这次推介会，向江苏南京展示澳门“旅游＋会展”的跨界融合和健康安全宜游的城市魅力，同时，让苏澳两地业界继续深度探索合作空间，推出更多新的旅游产品和服务，扩展彼此客源。 刘伟明表示，江苏作为外向型经济大省，是长三角一体化发展的重要力量，澳门作为粤港澳大湾区的中心城市之一，两地透过加强旅游及会展的联动合作，有助实现相互之间的经济循环和协同发展，期望透过深化苏澳两地的合作，联通相互的旅游及会展资源优势，丰富“旅游＋会展”内涵，扩大相互之间商贸往来。 推介旅游＋深度游 澳门旅游局先向江苏旅游部门、旅游业和会展业业界代表及媒体介绍澳门旅游业的…