景婺黄高速串联“网红”景区 “高速+旅游”助力江西乡村大发展婺源景德镇市_新浪科技_新浪网

原标题：景婺黄高速串联“网红”景区 “高速+旅游”助力江西乡村大发展 (沿着高速看中国)景婺黄高速串联“网红”景区 “高速+旅游”助力江西乡村大发展 中新网江西婺源5月14日电 题：景婺黄高速串联“网红”景区 “高速+旅游”助力江西乡村大发展 记者 刘占昆 吴鹏泉 “千年瓷都”景德镇、“中国最美乡村”婺源、“世界自然文化遗产地 ”黄山……全程150余公里的“高颜值”景婺黄高速公路犹如一条玉带，将众多“网红”景区串珠成线。眼下，“高速+旅游”正助力江西乡村大发展。 航拍下的景婺黄高速公路婺源段，风光旖旎。(资料图) 诸葛柏铭 摄 景婺黄高速公路由景德镇至婺源到黄山高速公路、婺源至德兴到浙江常山高速公路组成，沿线旅游资源丰富，是一条名副其实的旅游“大通道”。 原属古徽州“一府六县”之一的江西省婺源县，因生态环境优美、文化底蕴深厚，被外界誉为“中国最美乡村”。然而，落后闭塞的交通一度制约着当地旅游业的发展，美景藏于“深闺”。 “2004年到婺源县进行施工建设时，我从景德镇到婺源需要坐车2个多小时，从南昌到婺源需要5个多小时。”江西省交通投资集团景德镇管理中心高级工程师程曦亲历了婺源的交通变化…