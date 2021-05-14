杭州五星酒店第三波高潮来了会展酒店杭州国际酒店苏州_手机网易网

杭州五星酒店第三波高潮来了 2021-05-14 11:12:07 钛媒体APP 图片来源@视觉中国 文 | 空间秘探，作者 | 郑豫舟 近日，瑰丽 酒店 集团正式宣布其在中国的第7家酒店将于2025年在 杭州 开业；就在前两个月，恒隆地产宣布文华东方酒店集团成为杭州恒隆广场的酒店伙伴；此前，洲际酒店集团透露旗下六善酒店目前在国内的筹建项目位于杭州近郊……据不完全统计，近几年杭州将新开35家高端酒店。 3年20家高端酒店，还有15家待进军杭城 伴随着亚运会进入“杭州时间”，杭城的高端酒店市场，亦开始蠢蠢欲动。通过对携程上杭州主城（不包含富阳、临安、建德、桐庐、淳安）已开业的五星（钻）级酒店统计，以及亚洲旅宿大数据研究院对即将开业酒店的搜集，空间秘探发现，杭州的酒店市场，正以惊人的速度崛起。 其一，是高频率的开业节奏。据携程数据统计，2018年开始，杭州便进入了高端酒店“喷发期”。以平均一年6家的开业速度，截至2020年底，3年时间开出了近20家高端酒店。 这样的开业速度，几乎能与国内高端酒店最为密集的城市——上海相媲美。仅2020年一年，根据《2020年中国大陆地区中档及以上品牌酒店签…