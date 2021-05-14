在新的环境下，西藏旅游找到了高质量发展的“答案”

中国西藏网讯 日前，西藏自治区旅游发展厅公布了一组数据，2021年一季度西藏全区累计接待国内外游客171万人次，同比增长241.1%，比2019年同期增长23.5%，实现旅游总收入13.78亿元，同比增长309.7%。这是一组令人欣慰的数字。 由于众所周知的原因，2020年席卷全球的新冠肺炎疫情给西藏旅游业带来了巨大冲击。在这种不利的环境下，西藏旅游部门、企业快速反应，转危为机，利用疫情期间带来的时间空档，修炼“内功”，开展自救，积极创新，调整经营模式，提升服务品质，完善西藏旅游品牌形象。据悉，在2020年上半年，西藏旅游市场复苏全国排名第一，而在2020年下半年，西藏旅游复苏持续发力，其中 9月份（15.44%）和10月份（20.34%）较2019年同期实现了正增长。 图为“冰雪秘境 暖冬康养2021冬游西藏”政策解读暨产品推介会现场 摄影：王媛媛 冬季是旅游淡季。但是，在2021年年初西藏推出了“冬游西藏”的优惠政策，旨在推动常态化疫情防控下西藏自治区旅游全时发展，进一步提升广大进藏游客的体验感、获得感和满意度，以最大的政策红利吸引更多游客赴藏旅游。 2021年初，在“冰雪秘境 暖…