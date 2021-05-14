上海2021年5月14日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年5月14日至17日，第二十三届中国国际照相机械影像器材与技术博览会（以下简称“P&E 2021”）在北京展览馆隆重举办，富士胶片（中国）投资有限公司（以下简称“富士胶片（中国）”）携旗下数码相机全系列、影像输出解决方案及丰富活动亮相800平方米全场最大展区，在富士胶片数码相机X100发布10周年之际，呈现一场震撼的影像盛宴。



富士胶片携数码相机全系列及影像输出解决方案亮相P&E 2021

亿级像素时代全面开启 深度体验感受震撼中画幅系统

自2011年富士胶片发布第一台X系列相机“X100”以来已过去辉煌十载，2021年又连续发布了无反中画幅数码相机GFX100S、X-E4无反数码相机及4款镜头，以一贯的品质持续为用户带来极富吸引力的产品。今年富士胶片（中国）为庆祝数码相机X100发布10周年，发起重磅赛事“2021 富士 X100 系列十周年 街头霸王挑战赛”，并开启了一系列全国巡展活动，在P&E 2021上，富士胶片（中国）就集上半年赛事作品之大成，进行集中展出。



“2021 富士 X100 系列十周年 街头霸王挑战赛”精选投稿作品登陆P&E 2021

除了经典传承的X系列，富士胶片自2017年推出旗下首款搭载5140万像素44x33mm传感器的中画幅无反数码相机GFX 50S以来，重新定义了“中画幅相机”概念，此后又接连在2018年发布GFX 50R掀起复古旁轴旋风、2019年带来GFX 100领航“亿时代”、2021年新品GFX 100S更以升级便携体验“圈粉”无数，富士胶片中画幅系统已深受众多中国商业和专业摄影师、以及高端摄影发烧友的喜爱。在P&E 2021 富士胶片展台正面迎接观众的正是“MORE THAN FULL FRAME：100,000,000 pixels 亿级像素时代”震撼主题标识，以纵长形的展台整体设计，邀请观众进入探索和感受富士胶片中画幅系统的一切。



富士胶片“亿级像素时代”主题展览在P&E 2021

在展位中央，主题为“GFX | X 起源”的历史长廊引领观众追溯富士胶片无反数码相机X系统和GFX系统的前世今生，以1948年富士胶片推出的第一台胶片中画幅相机FUJICA SIX1为起点，多台具有重要意义、如今已难以见到实机的历史机型悉数亮相，与长廊尽头的LINEUP展示相呼应，呈现历史的传承。



在P&E 2021 富士胶片展台，1948年富士胶片推出的第一台胶片中画幅相机FUJICA SIX1与LINEUP展示相呼应，呈现历史的传承

别具趣味的中画幅“重量大PK”和GFX系统航拍、潜水和转接应用展示，则让观众直观体验到如今的富士中画幅系统如何继续迎合新时代用户的需求。



富士胶片在P&E 2021展示GFX中画幅系统丰富的扩展应用

此次展台上，除了为GFX系统和X系统多款参展机型设计了多样的静物拍摄体验台之外，还特辟了多个特色体验区：在“亿级像素体验区”，观众能够亲手试用GFX 100和GFX 100S感受从商业拍摄、现代考古到古籍保存、艺术品复制的多种专业级应用情景，和1亿像素甚至4亿像素的震撼画面；最新FUJIFILM GFX100 IR（红外）版中画幅无反相机也抢先亮相，观众可现场体验透过红外光谱捕捉拍摄对象的复杂细节。



富士胶片P&E 2021 展台除静物拍摄体验区，还新辟了“亿级像素体验区”

“动态拍摄体验区”以巨幅作例为背景、营造浪漫蓝色花海，靓丽模特穿梭其中，引领观众体验富士相机卓越的追焦表现；“五轴防抖拍摄体验区”则邀请观众站在抖动设备上进行微距拍摄，挑战富士相机的防抖“底线”。



富士胶片P&E 2021 展台“动态拍摄体验区”和“五轴防抖拍摄体验区”人气十足

每年最具人气的体验区之 — “GFX STUDIO专业影棚拍摄体验”此次也同样来到P&E 2021展台，雅岚、薇白、窦霄、荒草、许雅靖、潘庆华六位著名的专业摄影师将轮番上阵分享交流，实拍指导商业影棚布光方案，普及涵盖风光、肖像、人文、静物等各种拍摄类型时的经验和理念。

而富士胶片展台最具艺术氛围的专业影廊展区此次也扩大至约250平方米的占地面积，展览级银盐输出配合艺术装裱工艺，亮眼呈现此次X100十周年主题影赛“街头霸王挑战赛”精选投稿作品、富士胶片全球签约摄影师X-Photographers精致样张、“奥地利特伦伯超级摄影巡回展”获奖作品及北京富士数码相机俱乐部影友作品，吸引观众步入回览，领略大幅面输出与极致色彩表现的魅力。

照片碳粉打印解决方案首登P&E 助力中国影像输出行业

除了在影像“输入”设备 — 相机领域持续深耕，富士胶片80多年来始终坚持通过实体的影像“输出”产品，丰富人们的生活。在为消费者提供一系列富有乐趣的产品之外，富士胶片还为中小型照相馆及冲印车间等商业客户提供整体解决方案，帮助更多希望尝试新业务、提高产能或计划投入大设备的用户。

此次富士胶片与富士胶片商业创新（原富士施乐）合作推出的、为中国影像行业“量身定制”的碳粉数码印刷解决方案V180i For Photo首次亮相P&E，与北京影像行业同仁见面。这款产品操作简单、自动化程度高，能减少大量人力投入，且平均月产能高达8万张纸（约1.2万平米）、图像分辨率达到2400*2400dpi，帮助快速准确打印具备专业影像品质的照片、相册等，搭配同时展出的覆膜机，为用户一站式提供从高品质打印到精致覆膜的解决方案，特别适合毕业相册、婚纱影集等的高速大批量输出需求。



富士胶片与富士胶片商业创新合作推出的碳粉数码印刷解决方案V180i For Photo首次亮相P&E

多种尺寸的富士胶片（中国）干式商用打印机专用喷墨相纸在现场以样册、相框和海报的多样形式进行展示，也获得了观众的广泛关注，如挺括快干抗划痕的240g防水RC相纸、色泽光亮适合用于人像照及风景照的高光相纸和质感上乘的细绒相纸，都别具特点，满足不同照片打印需求。



富士胶片在P&E 2021展示了多款高品质相纸和多样应用

而应对影楼工作室、照相馆甚至个人用户需求，富士胶片还带来新品Frontier DE100高品质扩印机，兼具紧凑型机身设计、独特ViViDia D-photo高黏度4色墨系统及“Image Intelligence 影像智能处理”专利技术，支持多种纸型，卓越表现助力用户拓展照片业务。



富士胶片Frontier DE100高品质扩印机在P&E 2021现场备受关注

凭借丰富的技术经验、强大的产品阵容和对中国影像行业的多年深耕，未来富士胶片将继续秉承影像文化理念，为中国用户提供独具优势的创新产品，满足不同用户的影像需求。

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