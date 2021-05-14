赋能医护高效工作、医院管理轻量化

上海2021年5月14日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今日，在“2021中国国际医疗器械博览会”(CMEF)上，飞利浦发布了“飞利浦医疗在线商城”，为专业用户提供“云平台”服务，包括医疗设备的选购、观看设备培训演示、获得针对解决方案的专业服务、完成后续产品升级和订单管理等。商城提供全链路打通的云端一体化服务，赋能医护高效工作、医院管理轻量化。

数字化技术不断革新，“互联网+”正在全面融入各行各业，催生出众多新兴商业模式。新冠疫情加快了医疗行业迈向“互联网+”的步伐。无论是患者还是专业医护人员，都深刻体会到了信息化技术带来的便捷诊疗服务和关护体验。然而，快速、便捷的电子商务模式迟迟没有全面惠及健康医疗领域，专业设备的购买维护、客户服务及培训等仍需要通过传统的线下模式进行，耗时长且过程繁复。针对这一痛点，“飞利浦医疗在线商城”应需而生，颠覆传统模式，线上线下相结合，以多维度渠道和多元模式来满足用户的多样化服务需求。



飞利浦医疗在线商城 — 我的神飞云发布仪式

本次CMEF上，飞利浦特别设置了“飞利浦医疗在线商城 — 我的神飞云”专区，向观众全面展示在线商城的独特价值和优势。“神飞云”是飞利浦与神州医疗联合出品的智慧云平台解决方案，是飞利浦推进本地化创新的重要成果。从2018年发布以来，从1.0版本不断升级到3.0版本，为不同层级的医院提供基于“云平台”的影像后处理、影像辅助诊断、放疗全流程等工具和服务，赋能医联体实现均质化的精准诊疗。“神飞云”为客户提供灵活便捷、个性化套餐定制、付费机制灵活的“云平台”解决方案。如今，通过飞利浦医疗在线商城，客户可以在售前、售中、售后得到及时的“云端全程”服务，全面提升服务可及性，实现服务零距离、需求及时答、服务秒响应。

2016年以来，飞利浦聚焦“健康科技”，并开启了以“客户为中心”，“数字化驱动”，面向“整体解决方案”的转型之旅。“飞利浦医疗在线商城”的推出，是公司数字化转型的一个里程碑。

欢迎莅临飞利浦CMEF展台（3号馆 D17），或关注飞利浦医疗科技官方微信，了解更多精彩内容。

相关链接 :

http://www.philips.com.cn

飞利浦医疗在线商城亮相2021年春季CMEF – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com