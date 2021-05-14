北京2021年5月14日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 获取新用户是企业获得增长的活水源头，但获客成本高、渠道价格贵却一直是多数企业面临的巨大困扰。创意设计平台创客贴携手港股上市SaaS服务商有赞，为中小商家和个体商户提供了以平台营销力为基石，以内容营销驱动力为推手，有效触达客户，提升转化率，降低获客成本的一站式解决方案。

【借势平台营销力抢占流量】

移动互联网时代，是属于流量的时代。选择优质平台，抓住每一份流量，对商家来说至关重要，选择在不同的平台也就意味着选择了不同的流量池，池子越大，可能触达到的用户就越多。数据显示，2020年，有赞年度商品交易总额为1037亿元，成为国内网络零售领域“千亿级”企业，而年交易额近千亿则是私域流量生命力的直观体现。

有赞微商城提供覆盖全行业、全场景的电商解决方案，截至目前，有赞已打通微信、微博、QQ、百度、支付宝、小红书、爱逛、映客、斗鱼、虎牙等众多流量平台，帮助商家实现海量曝光效果，有效触达目标客群。同时，为了能够触达到更多商家，有赞与腾讯广告、QQ小程序、支付宝均发布了商家扶持计划，在活动推广、生态资源、广告投放全链路优化和提效等方面给予支持。商家可借助有赞强有力的平台营销力抢占流量、拓展全渠道新零售业务。

另外，有赞提供近百种营销工具，以及拼团、分销、秒杀、返现、积分商城、会员储值等丰富多样的营销玩法，覆盖所有经营场景，以极强的平台营销力，帮助商家降本增效地获客拉新，提高下单转化、客单和留存复购率。

【创意内容营销驱动业务增长】

注意力经济时代，内容价值被重估，内容营销演变为未来的发展趋势，并逐渐成长为业务增长的新驱动力。信息碎片化大背景下，营销物料能否吸引用户、留住用户，决策时间已经缩短为 3 秒左右。设计精美、醒目美观、图文并茂的内容营销，能够在最短的时间内吸引潜在用户注意，继而通过场景搭建，强化用户对产品价值的关注。

而现实情况中，大多数商家的专业设计能力都有或多或少的缺失，不能同时满足高频、量大、美观、个性化的设计需求。为了高效解决店铺运营中的设计需求，降低商家作图成本、规范商家品牌输出，创客贴为有赞微商城用户提供了覆盖营销全场景的创意设计服务，囊括店铺装修、宣推海报、弹窗广告、商品主图、胶囊banner等近百种营销物料类型。

同时，创客贴紧跟淘宝、天猫、京东、唯品会、拼多多等电商平台热点，及时为电商用户更新热点图库与模板，解决上新、促销等设计需求。没有设计基础或设计资源短缺的商家可以快速套用创客贴提供的模板，简单替换文案及产品图，30秒就能轻松、快速地制作出高品质、个性化的创意内容营销物料，大幅降低设计成本，真正意义上赋予每个用户内容营销的创意设计能力。

国内中小商家、个体商户的发展潜力巨大，但由于自身及外部环境的影响导致其在流量获取和获客留存方面困难重重，限制其发展。创客贴与有赞强强联合，赋能中小商家和个体商户，提供全渠道、全场景的一站式运营服务，帮助它们突破流量困局，获得更多更有效流量的同时提高流量变现的能力，激活企业业务增长的活水源头，在市场中释放更多的能量。

创客贴×有赞：赋能中小商家，实现有效触达提升客户转化 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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