Forrester推出Forrester Decisions

全新的研究整合方案能帮助企业更快实现商业成果

通过15项新的研究服务组合，Forrester将帮助企业加速商业和数字转型的步伐

北京2021年5月14日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Forrester隆重推出以客户为中心的全新研究整合方案Forrester Decisions，旨在为企业领导者及其团队缩短大胆的前瞻愿景与卓越商业影响力之间的距离。

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新冠疫情推动了消费者行为、体验、办公、技术和商业的巨大变化，促使企业调整商业战略，并加速了对客户至上战略的需求。根据Forrester的调查，那些在领导能力、战略和运营方式当中以客户为中心的企业，在收入、利润、员工参与度和客户保留这些方面比其他企业高出两倍以上。

为了成功驾驭过去一年前所带来的变化，企业领导者需要Forrester Decisions所提供的洞察力、业界基准、框架、最佳实践和指导，并帮助他们执行优先事项如技术革新、设计推动优质客户体验以及赢得品牌影响力。

“全球商业领袖一直依赖Forrester引领他们的步伐，以及市场动态变化对其商业战略的影响，”Forrester国际产品和研究高级副总裁Dane Anderson表示。“有了Forrester Decisions，企业将能够更准确地预测市场变化的趋势，并应对当前最紧迫的业务需求。这个新的研究整合方案对我们来说具有变革意义，改变了我们如何与客户合作并指导他们加速发展的模式。它旨在通过结合有远见的研究、战略模型和框架，以及对执行的实际指导，帮助客户解决他们的商业问题。”

Forrester Decisions将帮助横跨技术、市场营销、客户体验、销售和产品管理的企业领导者及其团队，计划并指导他们完成优先级最高的举措，以推动疫情后世界的增长。

此外，这些新服务将结合Forrester引领变革的优秀传统与通过收购SiriusDecisions获得的业界领先的框架、模型和方法论。每一项Forrester Decisions服务都针对特定职能部门的业务专家而建立，让领导者及其团队能够敏捷地反应，降低决策风险，并节省时间和金钱。Forrester Decisions的独特之处包括：

大胆的愿景研究： 领先于不断变化的客户需求和市场动态，规划未来，并通过客户洞察、趋势、预测以及技术厂商的研究，制定战略。

领先于不断变化的客户需求和市场动态，规划未来，并通过客户洞察、趋势、预测以及技术厂商的研究，制定战略。 精选的工具与框架： 利用行之有效的模型、工具包和即插即用的模板；攻克优先事项并实施战略。实例包括， Forrester B2B营收模型（Forrester B2B Revenue Waterfall），以优先买方参与度并最大限度地提高交易转化率；客户体验管理成熟度模型（CX Management Maturity Model），以规划客户体验转型旅程中的进展；以及适应未来的技术战略模型（Future Fit Technology Strategy Model），以建立具有自适应性、创造性和敏捷性的企业。

利用行之有效的模型、工具包和即插即用的模板；攻克优先事项并实施战略。实例包括， Forrester B2B营收模型（Forrester B2B Revenue Waterfall），以优先买方参与度并最大限度地提高交易转化率；客户体验管理成熟度模型（CX Management Maturity Model），以规划客户体验转型旅程中的进展；以及适应未来的技术战略模型（Future Fit Technology Strategy Model），以建立具有自适应性、创造性和敏捷性的企业。 实践指导：通过精心策划和定制的咨询体验，Forrester专家团队能提供最佳实践，帮助企业领导者加快商业进展并降低决策风险。

最新的Forrester Decisions 研究整合方案也将通过增强版的数字平台，为领导者与他们的团队提供企业协作的工具，以及新的数据和认证课程内容。

额外资源：

Forrester Decisions将于2021年8月推出。

欲了解更多关于Forrester Decisions的详情，请访问forr.com/forrester-decisions。

阅读Forrester首席执行官George Colony为宣布Forrester Decisions撰写的博文。

关于 Forrester

Forrester Research (NASDAQ:FORR) 是全球最具影响力的研究和咨询公司之一，始终致力于协助商业和技术领袖，以客户为导向，并以此作为驱动商业增长的企业愿景，发展战略及执行力。Forrester 独到的见解立足于针对全球超过67万名消费者和商业领袖的年度调查、严谨而客观的方法以及最具创新客户的共同智慧。通过市场与战略研究报告、数据与洞察、定制化咨询、高端企业交流与会议活动，以及培训与认证，Forrester 致力于协助客户实现以下目标：畅想变革。

Forrester推出Forrester Decisions – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com