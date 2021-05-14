旅行、健康、智能，全新一代捷途X90领创车生活新趋势

u003cp>过去一年中，现实重新定义了人们的生活空间。买菜-不是非要去市场、办公-不是非要去公司，“社区团购”和“移动办公”的普及改变了我们的生活空间，也为我们带来了更高效的解决办法。当然，国内的汽车市场也被这场突如其来的变局带入“寒冬时代”，重新被定义。但捷途却在这场变局中连续取得了市场的突破和增长，在今年1-4月取得了5.48万台的销量，可以说在车市寒冬中实现了逆袭。那么捷途到底是如何取得如此优异成绩的呢？这当然离不开捷途领先行业的造车理念。u003c/p>u003cp>u003cimg src="https://d.ifengimg.com/q100/img1.ugc.ifeng.com/newugc/20210514/20/wemedia/c0d6ffe444d2fa97efc2dad28e190720deef3a5c_size904_w864_h576.png" />u003c/p>u003cp>u003cstrong>“旅行+”战略下 开启健康出行全新时代u003c/strong>u003c/p>u003cp>捷途由传统汽车向智能汽车、健康汽车、新…