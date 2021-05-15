薄熙来的私生女为拜登儿子的秘书兼情妇 澳洲新闻网

新版澳洲新闻安卓APP,新闻更全面，体验更流畅 美国 民主党籍现任总统乔．拜登（Joe Biden）的儿子亨特．拜登（Hunter Biden）的“硬盘门”又曝出新惊奇，由“ 中国 间谍头子”叶简明给亨特指派的一名华裔女 秘书 不停给亨特喂料和支招，以帮助乔．拜登在2020美国大选中打败时任总统 川普 。 根据《每日邮报》（Daily Mail）5月7日（周五）报导，被亨特．拜登称为“ 中国 间谍头子”的中方商业合作伙伴—— 中共 华信能源集团（CEFC）的创办人叶简明——为亨特分配了一名驻美国的华裔秘书，这位华裔秘书在他们的商业合作于2018年结束后继续为亨特服务，并向亨特提供反川普研究资料，以帮助乔．拜登在2020年总统大选中获胜。 《每日邮报》表示是从亨特．拜登的“来自地狱的笔记本电脑”中的电子邮件中获取的这些信息。 该报导说：“在‘乔叔叔2020’的标题下，（亨特的）前秘书鼓励这位总统的儿子告诉他父亲要‘以身作则’、’带回情感’，并强调他的经验和年龄是一种优势。” 《每日邮报》在5月7日报导里透露的更多内容还有：在亨特与华信能源成立价值数百万美元的合资企业后，一位29岁的华裔美…