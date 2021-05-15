赋能县域泌尿肿瘤防治与诊疗技术提升

成都2021年5月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 第一届中国县域泌尿肿瘤健康发展论坛在成都顺利召开。本届论坛以“引导创新、聚焦普及”为主题，邀请近300名全国权威和县域泌尿领域专家，及业内领先的医疗企业代表，共同就提高县域泌尿肿瘤防控和诊治技术、探讨泌尿肿瘤研究、合作共建县域泌尿肿瘤生态圈等议题展开交流，对提高我国基层泌尿肿瘤诊疗水平具有深远意义。



第一届中国县域泌尿肿瘤健康发展论坛启动仪式

随着国家积极推行分级诊疗，县级医院作为县域庞大人群的主要医疗服务窗口，扮演的角色日趋重要，但仍面临诸多挑战。县域地区对肿瘤等重大疾病的早期筛查意识不强，许多患者往往未能早期发现疾病，延误治疗时机，疾病负担加重。前列腺癌、膀胱癌分别位居中国男性恶性肿瘤发病率第六、七位，以前列腺癌、膀胱癌为代表的泌尿肿瘤成为威胁中国男性健康的常见恶性肿瘤[1]。在县域地区，随着人口老龄化程度加深，泌尿肿瘤对县域居民健康的影响愈加严重，早筛早诊刻不容缓。

复旦大学附属肿瘤医院副院长、泌尿肿瘤MDT首席专家叶定伟教授在论坛中表示：“在县域开展筛查是起点，基层泌尿肿瘤学科能力建设还存在薄弱的地方，如穿刺指征明确及后续治疗的规范性。前列腺癌患者经过根治术或内分泌治疗后疾病仍然会进展，对于根治术后或者去势治疗中的患者，定期的前列腺特异抗原（PSA）随访、规范治疗和影像学检查都是必要的。汇集多方力量来提升基层泌尿肿瘤的筛查率、诊断能力和治疗规范，才能实现快速推动学科发展，从根本上让老百姓放心去县医院看病。”

四川省德阳市中江县人民医院院长白映涛分享了中江县在早筛早诊方面的成功探索经验：“中江县居民健康意识薄弱，百姓一般不到身体实在熬不住了，都不会到医院就诊，且重大疾病也更倾向于到上级医院。提升居民疾病早筛早诊意识、增强区域医疗服务水平势在必行。泌尿肿瘤方面，在县委、县政府及上级卫生行政主管部门的支持下，中江县积极举办前列腺特异抗原（PSA）公益筛查活动，通过问卷调查及分析，对高危人群及重点人群进行精准筛查，同步进行泌尿学科建设，诊疗效率大大提升。因地制宜、因病制宜，从实践中找到适合本县的医疗发展模式，居民健康意识也随之提高，对医院信任度、认同感大大提升。”

论坛上，多名泌尿肿瘤领域专家也共同探讨了膀胱癌和肾癌领域的筛查路径与精准诊疗。天津医科大学肿瘤医院泌尿肿瘤科主任、天津肿瘤医院泌尿肿瘤中心首席专家姚欣教授表示：“泌尿肿瘤在县域地区缺乏规范的诊疗路径，我们需要通过树立早筛意识、强化学科建设、提高诊治能力、打造一体化、全程管理的诊疗服务，进一步完善县域医疗生态。以膀胱癌为例，膀胱癌发病比较隐匿。患者做完手术后，肿瘤细胞仍可能复发并在慢慢生长，不仅需要筛查和诊断，也需要治疗后的长期管理。希望社会多方能够参与到县域泌尿肿瘤医疗生态的共建，使得患者在家门口就能获得完善的医疗服务。”

早期筛查是促使县域医疗资源优化、防治关口前移的起点，以此带动县域诊疗水平的提升是实现分级诊疗的重要前提。阿斯利康自其及县团队成立以来便肩负着为县域提供诊疗一体化全病程管理解决方案、助力提升县域诊疗能力的使命，携手合作伙伴共建县域健康生态。目前，肿瘤领域的县域生态圈建设已经初见成效。例如，在泌尿肿瘤领域，阿斯利康联合碧迪医疗、贝克曼库尔特、祥生医疗、科炬生物多方合作伙伴共同打造了县域前列腺癌生态圈。得益于生态圈的赋能，湖南省浏阳市数名县域泌尿外科医生具备了经直肠超声引导前列腺穿刺活检术的能力，使得该县在前列腺癌诊疗能力提升上获得阶段性进展，县域患者在家门口就能得到及时的诊治。由此，浏阳市打造了前列腺癌湘鄂赣区域诊疗中心，带动了江西和湖北周边县域医生的赋能，惠及更多县域百姓。

阿斯利康中国副总裁、及县业务负责人杜浩晨先生和多位泌尿肿瘤专家及合作伙伴共同就如何在县域地区提高泌尿肿瘤的早筛意识、提高县级医院的诊治水平、完善县域泌尿肿瘤生态圈建设等话题进行了深入讨论。杜浩晨提到：“广大县域仍存在诸多未被满足的医疗健康需求，县域健康生态离不开多方的携手共建。未来，阿斯利康将持续为县域医疗创造发展平台，积极促成生态圈内合作伙伴的多方协作，推动优质医疗资源扩容和深度下沉，为县域医疗体系、为县域的患者创造更多价值。”

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