飞利浦迎来130周年诞辰，以百年创新积淀引领健康医疗行业

持续创新，精诚协作，积极践行企业社会责任

上海和阿姆斯特丹2021年5月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今日，全球健康科技领导者荷兰皇家飞利浦迎来130周年诞辰。百年间，秉持着高度的社会责任感，飞利浦始终坚持创新并积极开展多方合作。自1891年5月15日在荷兰埃因霍温创立起，飞利浦在其悠久的历史进程中不断自我革新，与时俱进，持续为社会创造价值。如今，作为一家领先的健康科技公司，飞利浦的愿景是通过有意义的创新，到2030年每年改善25亿人的生活。

“在飞利浦创立130周年之际，回顾我们悠久的创新旅程，飞利浦始终践行着创新的理念，将健康美好的生活带去世界各个角落。”飞利浦全球首席执行官万豪敦表示，“未来，飞利浦将继续坚持创新、拓展合作、以高标准、负责任和可持续发展的方式开展业务。我们将继续与创新合作伙伴、行业专家和社会各界携手，共创新的突破性解决方案，以应对当今健康医疗领域所面临的诸多挑战。”

飞利浦创始人之一 ，杰拉德·飞利浦的全新雕塑作品落成

130年前，杰拉德·飞利浦（Gerard Philips）与其父亲弗雷德里克·飞利浦（Frederik Philips）共同创立了飞利浦。为致敬长达130年的创新成果与合作精神，飞利浦将为杰拉德打造一座全新的塑像。这座雕塑将于埃因霍温市中心一个新开发的公共区域揭幕。在埃因霍温，杰拉德还创建了飞利浦研究院，为飞利浦日后在全球范围内的创新活动打下了坚实的基础。飞利浦研究院目前包括四个创新中心和多个创新制造基地。每年，飞利浦都会花费18亿欧元用于研发，以推动公司的长期发展和知识产权的发明及维护，包括约59,000项专利和31,000个商标。

创新基因与企业家精神

第一次世界大战期间，飞利浦正式投身于健康科技领域。飞利浦将自身在制造玻璃灯泡方面的专业知识应用于X射线管的修理，随后又投入了用于诊断成像的X射线管的制造，并迅速在设计上进行了创新突破，最大程度地减少了X射线的辐射伤害并提高了成像质量。从那时起，飞利浦的创新几乎覆盖了从超声、磁共振、CT在内的主要医学成像方式。



1933年在荷兰使用的飞利浦早期X射线诊断解决方案

如今，飞利浦的创新之旅已经拓展到覆盖从疾病预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，通过集成设备、系统、软件、人工智能和先进的分析技术，赋能世界各地的消费者拥有更健康的生活方式，并助力健康医疗系统实现四重目标 — 改善人们的健康水平、提高医护人员满意度、改善患者体验，并降低关护成本。

飞利浦最新的创新成果包括：

飞利浦星云AI智慧影像平台 IntelliSpace AI：覆盖放射全流程的人工智能平台，不仅可以支持飞利浦自己开发的人工智能应用，还可以通过协议管理支持第三方的人工智能算法和工具，将数据转化为具有意义的见解，支持诊断决策、改进流程、提高效率和质控，减轻医护人员负担并改善患者体验。

集成智能设备和临床应用软件的影像引导介入诊断治疗平台Azurion：加速从开放性手术到微创手术的转变，提升患者恢复速度，降低医院成本。

飞利浦eICU远程医疗项目和可穿戴生物传感器：使患者在院内和院外都可以接受全天候的专业监护。

人工智能驱动的健康生活领域的创新成果，如采用创新SenseIQ精准智感科技的飞利浦Sonicare尊享系列智能高定电动牙刷，以及搭载行业首创的SkinIQ智能压力感应科技的飞利浦S9000智能光感系列电须刀，为消费者带来贴合个性化需求的解决方案。



集成智能设备和临床应用软件的影像引导介入诊断治疗平台Azurion



飞利浦Sonicare尊享系列智能高定电动牙刷

精诚协作，建立合作伙伴关系

当今世界局势日趋复杂，各个领域的关联纵横交错，只有与业界领先的临床科研人员和医疗服务提供商广建合作，才能为健康医疗领域带来真正有意义的创新。飞利浦在全球范围内与众多行业领先机构达成了长期合作关系，例如：

荷兰乌特勒支大学医学中心：通过突破性的定量磁共振技术MR STAT推进精准诊断。

美国波士顿丹娜法伯癌症研究院：由丹娜法伯癌症研究院提供支持，共同开发飞利浦肿瘤治疗路径（Philips Oncology Pathways），为世界各地的临床医生提供基于最新科学进展的优化操作方法和个性化的患者关护指导。

新加坡中央医院：依托飞利浦IntelliSite数字病理整体解决方案进行人工智能工具的研发。

美国退伍军人事务部：帮助扩展其远程重症关护项目，打造世界上最大的为退伍军人提供的远程重症关护系统，包括1700多个站点，每年为近900万退伍军人提供服务。该项目旨在帮助退伍军人实现与重症监护专家的远程对接，并开展相关技术研究以更好地支持退伍军人。

日本MONET科技公司：飞利浦、MONET科技公司和伊那市政府三方正携手就搭载互联关护技术的移动医疗车这一概念开展合作，致力于解决日本人口迅速老龄化以及医疗设施和医护人员短缺的问题。

飞利浦还与医院和医院集团建立了长期的战略合作伙伴关系，这种全新商业模式将单次的交易转变为了持续的合作，为医院提供了整体的解决方案，更好地满足他们在临床、运营和业务上的需求。例如：

德国Klinikum Stuttgart医院：建立为期10年的创新合作伙伴关系，为医院提供先进的诊断影像、信息化和互联关护解决方案。

荷兰阿尔梅勒Flevo医院：达成为期10年的战略合作协议，助力阿尔梅勒地区在患者关护方面实现持续创新和不断优化。

践行良好的企业社会责任

早在1932年，飞利浦就已经意识到其肩负的社会责任。当时飞利浦开始为其员工进行结核病筛查，并最终将筛查扩大到公司创立所在城市埃因霍温的全体居民。在20世纪90年代，飞利浦还助力开启了荷兰国家乳腺癌筛查计划。

如今，飞利浦对环境、社会和企业治理（ESG）的承诺已列入其最新的5年ESG目标和战略计划中。飞利浦在企业运营中已经实现了碳中和，并把在本世纪内将全球温度上升幅度控制在1.5℃内作为目标，进一步减少二氧化碳排放，同时实现75%总能耗来自可再生资源这一目标。此外，飞利浦还计划到2025年将循环经济解决方案的收入占比提高到销售额的25%。

飞利浦的目标是到2030年，每年改善25亿人的生活，包括生活在医疗资源匮乏和服务欠发达地区的4亿人口。通过与主要战略合作伙伴和飞利浦基金会的协作，飞利浦正积极为资源有限的地区提供健康医疗关护，例如：飞利浦在肯尼亚通过培训助产士使用便携式超声设备来提升基层医护人员的关护能力；在印度各地城市建立以医院为基础的心血管病中心。

飞利浦迎来130周年诞辰，以百年创新积淀引领健康医疗行业 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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