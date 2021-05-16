不来旅游没啥子，吃了这些你就是四川人！_生鲜食品_什么值得买

不来旅游没啥子，吃了这些你就是四川人！ 2021-05-16 17:00:00 11点赞 48收藏 11评论 作为土生土长的四川人，小时候我一直以为全国人民吃的饭菜跟我吃的是一样的。直到 18 岁去北京上大学——我跟我爸站在学校食堂的档口前，自以为熟练地点了一份鱼香茄子，吃一口就三观破碎：没用豆瓣酱、毫无鱼香味，红色全部来源于番茄酱，整道菜是甜的。 我很快发现，原来在外地人心里，四川是美食的代名词——你看满大街的“成都小吃”（虽然大部分难吃得要死），再看看数量庞大的川菜馆子。 两年前，我从北京回到成都，因为美食写作者的身份，有机会吃到了真正有技术传承的川菜，也逐渐明白“大油大麻大辣”并非川菜的本来面目。而阔别故乡十年后，我重拾记忆里的各种食物时，拿掉了“思乡”的滤镜：承认小时候的东西并不都好吃。 当然，也有一些新发现。应清单的邀请，我把可以网购、便于携带的四川特产做了一个 list，至于带不走的那些（比如回锅肉麻婆豆腐酸辣粉锅盔冰粉糖油果子烧烤棒棒鸡……），还是欢迎你来四川亲自吃一吃呀！ 四川宜宾特产南溪郭大良心豆腐干五香麻辣味小包散装零食豆干450g 33.8元 天猫精选 去购买 一…