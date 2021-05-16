69元走山路可进厦门大学？旅行社“厦大校园游”项目连夜下架_中国政库_澎湃新闻-The Paper

5月14日报道了一家旅行社在“飞猪旅行”上 销售69元的“厦大校园游”产品 而这所谓的“厦大校园游”实际上 就是带着游客从植物园出发 走一条非常危险的山路进入厦门大学 由于当时记者并没有顺利进入厦门大学 旅行社表示可以退款 并给记者发了一条有联系电话和办公地址的短信 销售这个产品的旅行社 到底正不正规呢？ 相关旅游产品已连夜下架 该旅行社大门紧闭 15日上午，记者再次登录“飞猪旅行”，看到销售“厦大校园游”的厦门金台国际旅行社，已经将相关旅游产品下架。根据之前旅行社发给记者的短信，记者来到了这家旅行社位于前埔一里附近的门店，但这时这家门店大门紧闭，并没有营业。 透过门店的玻璃门，记者看到店内的墙壁上，有悬挂《营业执照》、《旅行社业务经营许可证》，看来这家旅行社的证照还是齐全的。 现场，记者再次拨通了旅行社的客服电话 厦门金台国际旅行社工作人员：我表示抱歉，因为我们确实不知道他们是这样走的，所以我们全部连夜下架了 。 旅行社：因受疫情影响，生意不好 才接了这个项目 这名旅行社工作人员说，“五一”假期前夕，有人联系他们旅行社，说有门路可以带游客进厦大。因为受疫情影响，他们旅行社生意一直不好…