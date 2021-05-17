“博物馆奇妙日”来了，“童话边城”布尔津邀您步入时光往事布尔津县文物旅游

明天，是第45个国际博物馆日。在疫情背景下，2021年国际博物馆日以“博物馆的未来：恢复与重塑”为主题。新的文化体验和传播形式，成为行业发展的推动力。 “童话边城”布尔津作为国家全域旅游示范区之一，有着深厚的文化底蕴。 多年来，针对文物保护、博物馆、展览馆建设等方面，完整保存了很多历史悠久的建筑遗址、“老物件”、“老故事”，荟萃了民族瑰宝，弘扬了多元文化，为全域旅游不断增添内涵。 据了解，布尔津现有国家一级文物、二级文物、三级文物，达数十件。今年春天，布尔津县前苏联航运办事处旧址及中苏通航码头遗址已列入新疆维吾尔自治区第一批革命文物名录，并成为一处具有代表性的红色文化资源。 走进布尔津中苏航运纪念馆，额尔齐斯河上往昔忙碌的码头作业场景，带着参观者回到峥嵘岁月。 清光绪二十七年（1901年），中方与俄方定期通航，并在布尔津设立码头，商贸往来让这座城市有了更多活力。上世纪三十年代，码头上开始转运出口可可托海矿石。 继而，中苏关系变化。为完成了党和国家的托付，布尔津人民排除万难，担起了使命和责任，谱写出了奉献者的篇章。 六十年代初，超过半个世纪的额尔齐斯河中苏航运停航——那段历史，成为一代…