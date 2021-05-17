旅行“澳”秘，不出国门奢游小欧洲——澳门伦敦人亮相“江苏澳门周”大型路展

为助力澳门旅游经济复苏，加强内地与澳门两地文旅联动，展现澳门中西文化交融、多元文化并存的独特魅力，金沙集团积极参与于5月14至17日在南京夫子庙步行街举办的“江苏澳门周”大型路展活动，向当地居民及旅客宣传澳门安全宜游的信息，推介澳门伦敦人——全新英伦主题综合度假村酒店住宿、餐饮、购物及丰富多元的娱乐项目选择，并带来一系列旅游优惠产品。此次活动在澳门特别行政区政府和南京市人民政府的指导下，由两地多个政府部门共同倾力筹备。 在为期4天的“江苏澳门周”路展中，澳门伦敦人展区作为一大亮点，介绍了最新英伦主题的综合度假村体验，成为路展现场的吸睛热点。参观人士可以在展位拍照，扫描二维码关注“伦敦人度假区”官方微信公众号，了解更多最新福利、优惠及资讯，并获赠纪念礼品一份。 澳门伦敦人于2021年5月14至17日闪耀亮相在南京市夫子庙举办的“江苏澳门周”，为当地市民和旅客推介澳门出境游的最佳旅行目的，澳门伦敦人展区成为路展现场的吸睛热点。 金沙集团今年3月推出的“多重享乐住宿套票”，反响热烈。此次“江苏澳门周”期间，更推出5-8月限时全新优惠套票，折扣低至7折，包含一系列住宿、购物奖赏、抽奖活动等…