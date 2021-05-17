乡村治理：我们为什么要用5G？智能化乡村旅游_手机网易网

乡村治理：我们为什么要用5G？ 2021-05-17 14:25:09 钛媒体APP 图片来源@视觉中国 文丨王云辉 自2019年6月，中国5G正式商用以来，外界对5G一直有一个“天问”： 有哪些已经真实落地的，商业化的应用，是4G和WiFi做不到，非5G不可的？ 这正是这组系列文章试图解答的问题。 过去两年来，从运营商、设备商、到各家IT公司，已经在上百个行业做了非常多的“5G示范应用”。 但其中很大一部分，其实只能称为“信息化”或是“ 智能化 ”，5G并没有体现“缺一不可”的核心价值； 通信服务与垂直企业之间，也没有真正建立规模化的、可持续的商业模式闭环。 但现在，变化已经出现。 过去一段时间，我跟随中国移动和中国联通，先后多次走访了江苏、浙江、福建等多地、多个行业的很多商用案例。 通过这些案例，可以看到： 1、越来越多的案例，正从免费的、试点性的“示范”，转变为付费的、真正落地的“商用”。 2、越来越多案例中，5G正从一个可有可无的“噱头”，转变为具有不可替代性的关键要素。 3、越来越多的案例，已经为应用方带来持续的切实收益，并促成它们进一步扩大应用规模。