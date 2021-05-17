“体育＋旅游＋科技” 2021陕西宝鸡·高新迷你马拉松赛激情开跑

5月15日，“我要上全运”百场马拉松2021陕西宝鸡·高新迷你马拉松赛在宝鸡高新区科技新城激情开跑，来自全国各地的3500余名运动健将和跑步爱好者相聚科技新城，用脚步丈量城市温度，感受宝鸡的动感魅力。 本次赛事是宝鸡高新区庆祝建党百年华诞、助力十四运的具体行动，也是践行全民健身国家战略的生动实践，比赛由十四运会组委会、残特奥会组委会指导，陕西省体育局、第十四届全国运动会宝鸡执委会、宝鸡市人民政府主办，宝鸡市体育局、宝鸡高新区管委会承办。赛事设10公里和5公里迷你马拉松赛两个组别。选手们在纵情奔跑中，领略宝鸡高新区别具一格的城市景观，感受科技新城的发展速度，欣赏风景秀美的自然风光。 宝鸡高新区党工委书记、管委会主任李峰科在开幕式致辞中说：“近年来，宝鸡高新区在加快经济社会发展的同时，把全民健身事业放在战略全局高度来抓，建成了渭河生态体育运动公园、蟠龙路城市休闲公园等体育健身场地，今年正在加快建设西沙河体育运动公园、东沙河文化遗址公园、清水河生态休闲公园等向市民开放，渭河生态体育公园即将改造提升，年内向市民免费开放。这不仅全面完善了城市功能、提升了城市品位，更重要的是给广大市民提供了健身、…