机场酒店40年，新玩家的投资机会在哪？宾馆白云机场深圳机场机场酒店_手机网易网

机场酒店40年，新玩家的投资机会在哪？ 2021-05-17 13:22:17 钛媒体APP 图片来源@视觉中国 文丨空间秘探（ID：MESPACE007），作者丨李荇 近日，携程旗下高端 酒店 集团丽呈集团和广州白云国际 机场 ，举行 白云机场 丽呈睿轩酒店签约仪式。今年10月，拥有220间客房的白云机场丽呈睿轩酒店将正式落成于机场北空港跨境电子商务园区内，距离白云机场T2航站楼直线距离约3公里，为旅客提供机场接送机等特色服务。 机场酒店这个细分市场，近年来受到了越来越多酒店品牌的关注，丽呈之外，首旅如家、华润、绿城酒店、君澜酒店等都有所动作…… 酒店进酒店，不断更新的新玩家名单 将于10月落成的白云机场丽呈睿轩酒店，正是丽呈集团和广州白云国际机场商旅服务有限公司、广州空港跨境电子商务园区管理有限公司三方共同打造的“白云机场丽呈”酒店品牌。这个品牌的背后有丽呈集团强大的数据分析、互联网营销等能力，白云机场商旅的酒店专业管理平台和实体运营管理专业优势，并结合丰富的机场客源资源及配套服务优势，让品牌在诞生之初，就拥有强大的商业势能。 事实上，这种“机场酒店”跨界合作模式，三年前在首旅如家…