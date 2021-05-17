聚势天下白，共启新时代：武田中国举办首届血液制品高峰论坛

— 为中国血液制品的临床应用提供指导，推动共识，促进规范化，标准化临床应用

上海2021年5月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近期，由武田中国发起的首届武田血液制品高峰论坛（以下简称“论坛”）成功举办。论坛以“T-GATHER聚势天下白”为主题，线上线下相结合的方式，汇聚全国二十余位来自不同学科的临床专家，为包括人血白蛋白在内的血液制品跨学科应用提供多维度的学术交流平台，也为国内血液制品的临床应用最佳实践提供指导，推动共识，并探索人血白蛋白在肝胆外科、重症学科、药剂科等领域治疗中的标准化、规范化应用。



首届武田血液制品高峰论坛

血液制品主要指以健康人血浆为原料，采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂，被普遍运用于ICU、肝外科、烧伤科等急症、重症的治疗中，是防控重大疾病、救治危急重症患者的基础药。在血浆中，人血白蛋白是含量最高的一种蛋白成分[1]。

由于我国人血白蛋白的临床应用多为个体经验，缺乏标准化、规范化的治疗，无论是在患者群体中，还是在临床应用中，依然存在各种误区。尤其在全球疫情的大背景下，血液制品需求的急剧增长更加剧了挑战：采浆站人流变少，导致血浆采量受到严重考验，进一步影响患者需求的响应。

随着诊疗技术发展和创新研发加速，患者需求同时也在发生巨变的情况下，血液制品领域迈入多学科、新诊疗阶段迫在眉睫。此次论坛上，专家均指出，推动多学科联动的创新型诊疗模式，同时兼顾规范化和个体化，能促进血液制品在临床更加合理、有效的应用，充分发挥药物的经济价值，提升广大患者的诊疗结局。

在重症医学领域，包括人血白蛋白在内的治疗性血液制品正成为重要药物，尤其在新冠肺炎重症患者救治过程中的应用和实践，也让越来越多的人关注到该药物在ICU中的应用。其用于危重症治疗，可降低并发症发生率，对某些疾病如脓毒症、肝硬化合并自发性腹膜炎等，可显著改善患者预后[2]。此外，白蛋白作为复苏液体，不仅有良好的扩容作用，而且有益于减轻脓毒症诱导的炎症反应，促进组织细胞损伤的修复[3]。

而在肝胆外科应用中，血液制品在围术期的应用同样具有重要意义。北京大学器官移植研究所所长，北京大学人民医院肝胆外科主任朱继业教授表示：“人血白蛋白几乎完全是在肝脏内合成的，因此对于肝外科患者，尤其是已有肝功能损害的患者来说，可能导致术后发生低蛋白血症并诱发一系列严重并发症。外源性补充人血白蛋白是公认的纠正肝切除术围手术期低蛋白血症的有效方法。”

北京协和医院肝脏外科主任医师毛一雷教授也提到，“近年来，我们越来越提倡在肝切除围手术期合理使用人血白蛋白。对于术前肝功能正常的行中小肝脏手术的病人，可以缩小术后补充白蛋白指征；而对于术前有明确低白蛋白血症者，则提议在围手术期补充白蛋白，这可能对减少并发症、改善手术预后有益[4]。”



北京协和医院肝脏外科主任医师毛一雷教授

武田中国总裁单国洪先生表示：“作为一家拥有240年悠久历史的全球领先制药公司，武田在血浆衍生产品开发方面也拥有超过75年经验。在中国，我们也不断致力为广大医师搭建多元学术交流平台，共促多学科对话，引领治疗领域标杆。此次，借助血液制品高峰论坛的平台，我们希望不仅可以持续挖掘和洞悉前沿趋势，更重要的是联合不同学科、领域的学术和临床带头人，为中国血液制品的合理有效应用和未来发展指明方向，为造福患者做出贡献。未来，我们也将加大对血液制品的研发投入，持续将高度创新的产品带到中国，助力实现‘健康中国’的美好愿景。”



武田中国总裁单国洪先生

[1] 纪筱. 重组人血白蛋白关键质量属性研究[D]. 中国食品药品检定研究院, 2019. [2] DUAN Hong-jie, 段红杰, CHAI Jia-ke,等. 人血白蛋白的功能及其在危重病治疗中的应用[C]// 中国康复医学会;首都医科大学骨外科学系;首都医科大学附属北京世纪坛医院. 中国康复医学会;首都医科大学骨外科学系;首都医科大学附属北京世纪坛医院, 2015. [3] 白蛋白用于液体复苏的研究进展[J]. 实用医学杂志, 2015, 000(020):3442-3443. [4] 毛一雷,桑新亭,杨志英,等.肝脏手术后病人白蛋白临床应用研究［J］.中国实用外科杂志,2007,27(8):616-618.

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