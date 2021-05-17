世界少年说全国少儿英语风采秀公益活动正式启动

北京2021年5月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，由光明网主办的“BIG ME BIG WORLD”世界少年说全国少儿英语风采秀公益活动（以下简称世界少年说）在全国正式启动。世界少年说定位为3-12岁少年儿童展现英语风采的趣味公益活动，通过动画配音和趣味演讲的方式展现孩子们的英语实力。本活动同时由中国教育学会外语教学专业委员会提供学术指导，新东方和环球品牌发展大中华区、守望地球、梦工场动画共同参与，一起为全国少年儿童搭建起一个挖掘语言表达兴趣，提高语言应用能力，培育国际化视野的舞台。



世界少年说正式启动

作为一项兼顾语言能力提升和综合素质培养的全国性少儿英语活动，世界少年说得到中国首家具备NGO资质的国际野外科研志愿者机构 — 守望地球的大力支持。小朋友们有机会与中国大熊猫保护研究中心副主任张和民教授一起，参与到大熊猫野化培训与放归的科学实践中，与科学家面对面交流，拓展知识体系。

新东方小学全科教育总经理龙坚指出，新东方一直致力于为学生的全面成长创造价值。世界少年说既是课堂学习成果的外化延伸，也是培养学生创造力、表达力、自信心等综合素养的重要实践。

世界少年说的官方小程序已经上线并免费开放给全国的小学生，他们可以为梦工场多个经典动画的不同角色配音。环球大中华区品牌发展业务部副总裁徐迅光对活动表达了极高的认可，他表示，新东方专业的教学经验与备受小朋友喜爱的梦工场动画IP在这个活动中碰撞出火花，这不仅为环球影业探索经典IP应用场景多样化和价值最大化提供了新思路，也是娱乐与教育跨界融合的新范本。

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