东航物流:东航物流首次公开发行股票招股意向书摘要- CFi.CN 中财网

东航物流:东航物流首次公开发行股票招股意向书摘要 时间：2021年05月18日 00:30:41 中财网 原标题:东航物流:东航物流首次公开发行股票招股意向书摘要 东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要 声明及承诺 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股 意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于 www.sse.com.cn网站。投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中 财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。