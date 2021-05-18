​英国进入解封第三阶段 感染在印度发现的变异新冠病毒的病例迅速增加印度英国新冠肺炎_新浪科技_新浪网

原标题：​英国进入解封第三阶段 感染在印度发现的变异新冠病毒的病例迅速增加 来源：央视新闻客户端 当地时间17日，英国根据解封“路线图”，如期进行第三阶段解封。允许2个家庭或6个人在室内聚会，餐馆、酒吧、旅馆、咖啡店可以在室内为顾客提供服务，30人可以在户外聚会，电影院、博物馆、音乐厅和体育比赛场所开放。 英国卫生大臣汉考克17日在议会表示，截至当天，英国感染最早在印度发现的变异新冠病毒的病例已经增加至2323例。他说，早期实验室数据显示疫苗对该变异病毒有效，但早期证据显示该变异病毒比在英国肯特郡发现的变异病毒更具传染性，这“构成了真正的危险”。 最近，英国感染最早在印度发现的变异新冠病毒的病例迅速增加。英国英格兰公共卫生局上周的统计显示，截至13日，英国感染最早在印度发现的变异新冠病毒的病例已增至1313例，比此前一周增加了一倍以上，其中4人死亡。 面对解封担忧，英国政府采取了在病例集中地区进行大规模检测、缩短接种两剂疫苗间隔期、呼吁有资格接种疫苗的民众尽快接种等措施，为解封提供保障。英国首相约翰逊也提醒公众仍需保持谨慎。（总台记者 康炘冬） （编辑 刘轩毓）