意大利对部分国家游客开放边境_旅游

意大利16日正式对部分国家的游客开放边境。此前月初，意大利总理马里奥·德拉吉就曾宣布，意大利在本月中旬后开始向世界各地的游客开放。 意大利旅游部长马西莫·加拉瓦利亚表示，从6月中旬开始，已接种疫苗的游客将能够在欧洲自由旅行，绿色通行证将完全开放。 根据意大利旅游部消息人士透露，获得绿色通行证将包括三种情况：接种获得欧盟批准的疫苗；曾感染新冠后康复；持旅行前48小时内阴性检测报告。 15日，游客在意大利首都罗马的西班牙广场上游览。 如今随着疫苗接种的展开，旅游业复苏迫在眉睫。意大利旅行社协会此前表示，今夏外国前来意大利度假的旅客预订数已经出现激增。意大利房地产经理协会主席斯特凡诺则表示，“现在已经从英国和美国接受了很多预订单，最受欢迎的目的地是西西里岛和普利亚大区”。 不只是意大利，5月15日，希腊也开始允许包括韩国、美国和欧盟成员国在内的53个国家游客入境，并免除了为期10天的自行隔离义务。要想免去隔离，必须事先提交新冠检测阴性证明或疫苗接种确认书。 除了对游客开放边境之外，希腊还解除了地区间移动限制措施，大型客轮往返于本土和岛屿。酒店恢复正常营业，雅典卫城博物馆等主要博物馆也在关门…