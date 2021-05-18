北京文青最爱的拍照地 这些超出片地方你知道几个？美术馆旅行打卡_新浪时尚_新浪网

城市生活的日常该如何消磨？不如去各大美术馆打卡吧，即使没有可看的展览，美术馆本身也值得欣赏。抛开展品，建筑就是打卡圣地，出彩的靓照拍不停！小赞特别整理了北京几家出片的美术馆，不论是看展还是打卡，都是好去处！ 说到北京颜值最高的美术馆， 松美术馆 一定榜上有名。这座美术馆原先是华谊大佬王中军的私人马场，后来他策划改成了美术馆，用来珍藏他的私人藏品。 松美术馆与其他美术馆最大的不同是这里的建筑拥有极简的当代建筑符号，还有199棵松树散落院中，纯粹又峻然，用现在流行的话来说就是 把性冷淡风发挥到了极致 。 超模刘雯 曾在这里拍摄过杂志封面，小红书达人们也对这里钟爱有加。极简风的装扮自然极好，最好还带点亮色，可以轻而易举在这白色建筑群中脱颖而出。 看完了松美术馆的白，可以感受一下 红砖美术馆 的红，极致单色拥有极致的美，同样也非常出片。 美术馆以独特的红色砖块建造而闻名，建筑以青砖为辅助，采用中国传统园林意象精心打造，是一座怀拥自然的美术馆。 ‍ 它内部的圆形发布大厅更像是古希腊剧场，仿佛给人一种古朴气息而又带有肃穆的神圣场所，漫步在其中可以感受到历史的痕迹在这一刻停留。 光影穿过砖墙的空隙形…