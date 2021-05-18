红色旅游日渐升温！多家航空公司增开红色旅游航线航空红色旅游航班航空公司旅游_手机网易网

今年适逢建党100周年，因此 红色旅游 的融合发展和高质量发展再次被提上议事日程，成为 旅游 出行业的新一轮的热点聚焦。 多家 航空 公司增开红色旅游航线 今年夏航季，海航执飞红色旅游航线约190条，航线覆盖全国主要革命老区，日均 航班 量约300班次，日均运送旅客近3万人。其中，仅海南航空、北部湾航空、天津航空、祥鹏航空、福州航空等独飞的航线122条；2021年新开北京—百色、天津—延安、成都—延安、宁波—赣州、大连—赣州、广州—三明等红色航线60余条，涉及陕甘宁、赣南、左右江、沂蒙等革命老区，通达北京、广州、深圳、成都等30余个主要城市。海航在赣州机场的市场份额近80%，是赣州机场最大的承运人，旗下天津航空、祥鹏航空、福州航空等与赣州机场深度合作，拓展航线通达成都、重庆、郑州、西安等19个城市，助力中央苏区红色旅游高质量发展。 中国南方航空发布消息称，将推出红色旅游定制游服务。目前，该航司已推出“上海、嘉兴3日游”“南昌、井冈山、瑞金3日游”等多条红色旅游路线。“近年来，随着各类红色旅游活动全面展开，红色旅游也有望成为疫情后江西旅游市场复苏的引擎。”江西省文旅厅智库专家、江西省旅游…