英国一季度失业率再下滑 招聘升温-商业-金融界

中新经纬客户端5月18日电 据路透中文网18日报道，当地时间周二，英国公布的官方数据显示，英国1-3月失业率意外降至4.8%，这段期间英国实施相当严格的防疫封锁措施。路透调查分析师大多预期失业率维持在4.9%。 另一项数据显示，4月就业市场进一步改善，随着企业调整适应抗疫措施的解除，英国企业的员工人数较3月增加9.7万。英国国家统计局称，这意味着就业人数较疫情之前2020年2月的降幅收窄至77.2万人。 报道称，与此同时有数据显示，随着英国经济从第三次抗疫封锁措施中复苏，招聘速度加快。 据央视新闻报道，当地时间14日，英国政府表示，将加快第二剂 新冠疫苗 的接种速度，并在局部地区实施管控限制措施，以帮助解决变异病毒扩散导致的病例激增情况。 此外，当地时间17日，英国根据解封“路线图”，如期进行第三阶段解封。允许2个家庭或6个人在室内聚会，餐馆、酒吧、旅馆、咖啡店可以在室内为顾客提供服务，30人可以在户外聚会，电影院、博物馆、音乐厅和体育比赛场所开放。 面对解封担忧，英国政府采取了在病例集中地区进行大规模检测、缩短接种两剂疫苗间隔期、呼吁有资格接种疫苗的民众尽快接种等措施，为解封提供保障…