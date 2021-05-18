携程：上半年文博游人次增长75% 80后占比41%

5月18日，在国际博物馆日这天，携程发布2021年上半年文博游大数据，同时携程社区、携程主题游纷纷推出博物馆系列活动，为文博爱好者推荐更多优秀的博物馆，促使更多人走进博物馆，感受文化魅力。 【品橙旅游】5月18日，在国际博物馆日这天，携程发布2021年上半年文博游大数据，同时携程社区、携程主题游纷纷推出博物馆系列活动，为文博爱好者推荐更多优秀的博物馆，促使更多人走进博物馆，感受文化魅力。 上半年文博游人次较2019年增长75% 近几年，随着“我在故宫修文物”、“上新了，故宫”、“国家宝藏”、“唐宫夜宴”一个个富有创意的节目作品走红网络，以往庄严肃穆的博物馆也让新时代文博爱好者找到了全新的“打开方式”。游客参加文博游的热情不断高涨。来自携程的数据显示，2021年上半年，通过携程平台预订博物馆门票的游客人次，相比2019年上半年增长75%。 2021年上半年国内最受欢迎的十大博物馆是：故宫博物院、河南博物院、恭王府博物馆、沈阳故宫博物院、秦始皇帝陵博物院(兵马俑)、三星堆博物馆、陕西历史博物馆、开封博物馆、荆州博物馆和中国地质博物馆。 来自北京、郑州、上海、成都、西安、沈阳、青岛、天津、广…