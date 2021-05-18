2021“AMORE能量青年”正式启动

上海2021年5月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 5月18日，爱茉莉太平洋与上海市慈善基金会在上海举行签约仪式，正式成立“上海市慈善基金会爱茉莉太平洋关爱基金”。这一专项基金的设立将进一步拓展爱茉莉太平洋公益实践的广度与深度，整合双方优势资源，共创可持续的社会价值。作为专项基金成立后的首个公益项目，2021“AMORE能量青年”将于5月25日“大学生心理健康日”在西安交通大学正式启动，通过路演、公开课和沙龙等形式帮助大学生自我觉察，以积极健康的心态面对学业和生活的重重挑战。



爱茉莉太平洋携手上海市慈善基金会成立专项基金

在当天举办的签约仪式上，爱茉莉太平洋中国总裁高祥钦与上海市慈善基金会副理事长施南昌分别代表双方在合作协议上签字。高祥钦表示：“我们很高兴能与上海市慈善基金会成为合作伙伴，相信通过与上慈的精诚合作，我们将以更灵活、高效的方式响应社会需求，探索公益领域的创新实践，共创可持续的社会价值。”



爱茉莉太平洋中国总裁高祥钦表示很高兴能与上海市慈善基金会成为合作伙伴

施南昌副理事长表示：“爱茉莉太平洋多年来在中国持续投入公益事业，以脚踏实地的行动践行了企业的社会责任感和使命感，使我们对未来的合作充满信心。相信在今后的合作中，我们一定能以双方合作带动多方参与，形成推动公益事业发展的合力，持续造福弱势群体和中国社会。”



上海市慈善基金会副理事长施南昌表示对未来的合作充满信心

经过一系列前期调研，充分了解大学生群体的心理现状和高校心理健康教育的需求后，爱茉莉太平洋充分发挥企业优势，携手公益组织、心理咨询专家精心策划了“AMORE能量青年”心理关护公益项目。今年项目将以“自我觉察”为课题，计划奔赴10所高校，与大学生们共同探索丰富的内心世界，成为能量满满的“AMORE青年”。项目后续还将开设线上课程，以服务更多的青年学生。

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