携程第一季度净营收41亿元 同比扭亏为盈携程财报_新浪科技_新浪网

查看最新行情 新浪科技讯 北京时间5月19日早间消息，据报道，携程网（Nasdaq：TCOM）今天发布了截至2021年3月31日的第一季度未经审计的财务业绩。财报显示，携程网第一季度净营收为41亿元人民币（约合6.28亿美元），与2020年同期相比下降13%，与上一季度相比下降17%；归属于公司股东的净利润为18亿元人民币（约合2.73亿美元），相比之下2020年同期归属于公司股东的净亏损为54亿元人民币，上一季度归属于股东的净利润为10亿元人民币。 据雅虎财经网站汇总的数据显示，14位分析师平均预计，不按照美国通用会计准则计算，携程网第一季度每股亏损将达0.33美元。财报显示，若不计股权报酬费用以及权益类可供出售金融资产的公允价值变动损益（不按照美国通用会计准则），携程网2021年第一季度经稀释的每股存托凭证亏损为0.34元人民币（约合0.05美元），好于分析师预期。 另外，14位分析师平均预期，携程网第一季度营收将达4.6283亿美元。财报显示，携程网第一季度净营收为41亿元人民币（约合6.28亿美元），超出分析师预期。 业绩概要： 携程网的业务在中国国内市场上显示出很有弹性的复苏…