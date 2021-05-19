携程发布2021年一季度财报：营收41亿元 净利润环比增长近80%携程人民币二次上市_新浪科技_新浪网

原标题：携程发布2021年一季度财报：营收41亿元 净利润环比增长近80% DoNews 5月19日 消息(吴丽）5月19日, 携程集团（纳斯达克：TCOM及香港联交所：9961）公布了截至2021年3月31日第一季度未经审计的财务业绩。财报显示，今年一季度，携程的净营业收入为41亿元人民币，业绩波动明显好于市场预期，多家机构上调携程评级。今年3月，携程国内主营业务加速复苏，国内机票和酒店业务取得显著增长。商旅管理业务，以及包括国内广告收入和旅游金融服务业务在内的其他业务已超过至疫情前水平。其中，商旅管理业务较2019年同期增长6%，其他业务较2019年同期增长17%。 在主营业务加速回暖的同时，今年一季度，归属于携程集团股东的净利润达到18亿元人民币，环比增长近80%，连续三个季度保持盈利。在盈利稳健的基础上，回港二次上市的成功进一步拓宽了携程的融资渠道，股份的超额认购以及股价的逆势上扬，也再一次检验了携程的底色和价值。 主营业务加速恢复 盈利能力保持稳健 受疫情影响，全球旅游业依然处于恢复周期之中，但今年一季度携程的四条核心业务线“回血”效果明显。财报显示，携程住宿预订营收为16亿…