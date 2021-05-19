文化“活起来” 旅游“强起来”彭水做大做强世界苗乡品牌 2021-05-19 18:19来源：华龙网-新重庆客户端 西安报业全媒体编辑：李笑尘 华龙网-新重庆客户端5月19日14时讯（记者 欧武夷 通讯员 廖唯）彭水有着“世界苗乡”之称，如何利用好文化资源？如何发挥文旅融合优势？如何带动当地旅游产业大发展、大提升？ 近年来，彭水紧紧围绕“两点”定位、“两地”“两高”目标要求，聚焦全市“山水之城·美丽之地”目标定位和“行千里·致广大”价值定位，突出“民族、生态、文化”三大特色，不断丰富完善“世界苗乡，养心彭水”文化元素和活动内容，努力做大做强文化旅游产业。彭水正以倾城姿态发挥文旅融合倍增效应，让文化“活起来”、旅游“强起来”。 蚩尤九黎城全景。彭水县融媒体中心供图 华龙网发 在今年刚刚过去的“五一”假期，彭水累计接待游客192.7万人次，按可比口径较2019年增长2.36%，实现旅游综合收入90587万元，按可比口径较2019年增长4.6%，文旅行业实现强劲复苏。“五一”期间，彭水各大景区开展丰富多彩的文化旅游活动，阿依河景区和蚩尤九黎城景区推出多项民俗表演，激发了文化和旅游消费潜力，促…